Нацбанк підвищив облікову ставку до 16% річних

У 2017 році споживча інфляція зросла до 13.7%, - повідомили у НБУ

Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 16% річних з 26 січня 2018 року. Більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в цільовий діапазон у середині 2019 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ. У 2017 році споживча інфляція зросла до 13.7% і, таким



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У 2017 році споживча інфляція зросла до 13.7%, - повідомили у НБУ

Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 16% річних з 26 січня 2018 року. Більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в цільовий діапазон у середині 2019 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У 2017 році споживча інфляція зросла до 13.7% і, таким чином, перевищила ціль Національного банку 8% ± 2 в.п., встановлену основними засадами грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу.

«Прискорення інфляції порівняно з 2016 роком (12.4%) відбулося насамперед через дію чинників, на які інструменти грошово-кредитної політики мають обмежений вплив. Зокрема, на показниках інфляції суттєво позначилося скорочення пропозиції окремих видів продовольчих товарів через несприятливі погодні умови в першій половині року, нестабільну ситуацію у тваринництві, зростання світових цін та зовнішнього попиту на вітчизняні продукти харчування (насамперед, м’ясні та молочні), - йдеться у повідомленні.

Також на зростанні цін відобразилося збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату праці, та стрімке відновлення споживчого попиту, зазначили у НБУ.

Крім того, наприкінці року посилилися коливання обмінного курсу гривні та відбулося суттєве пом’якшення фіскальної політики, у тому числі через різке підвищення пенсійних виплат та нерівномірне витрачання бюджетних коштів. Відповідно, посилився й фундаментальний інфляційний тиск, про що свідчить прискорення базової інфляції до 9.5% в грудні та високі інфляційні очікування. У результаті, відхилення інфляції від цілі було більш значним, ніж очікував Національний банк в Інфляційному звіті за жовтень 2017 року.

Нагадаємо, з 15 грудня 2017 року облікову ставку було підвищено до 14,5% річних.