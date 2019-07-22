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    Економіка та фінанси

    Нацбанк продає недобудований санаторій на Прикарпатті

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    Виставлений на продаж оздоровчий комплекс Нацбанку - Нацбанк продає недобудований санаторій на Прикарпатті
    Виставлений на продаж оздоровчий комплекс Нацбанку
    Фото: НБУ

    Стартова ціна продажу складає 77,39 мільйона гривень

    Національний банк України виставив на продаж недобудований санаторій «Прикарпаття», що знаходиться у місті Яремче. Його стартова ціна продажу складає 77,39 мільйона гривень (включно з податком на додану вартість).

    Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

    Там зазначають, що оздоровчий комплекс добудований на 96%. Його продають в межах мало приватизації через систему Prozorro.

    Будівництво комплексу включає дві черги будівництва. 

    І черга будівництва – будівля корпусу № 2 із ступенем готовності 96 %. Повністю завершена будівля корпусу № 2 з виконаними внутрішніми і зовнішніми опоряджувальними роботами, зі встановленими повністю укомплектованими освітлювальними приладами, змонтованими і підключеними сантехнічними приладами та туалетними аксесуарами, вмонтованими меблями, встановлено жалюзі, ролети та карнизи.

    Сама будівля складається з п’яти дворівневих номерів та трьох апартаментів. Будинок побудовано за індивідуальним проектом змінної поверховості від 2-х до 4-х поверхів з підвалом і технічним горищем. 

    Площа будівель комплексу складає 2,03 тисячі квадратних метрів.

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    Нацбанк продає недобудований санаторій на Прикарпатті
    Нацбанк продає недобудований санаторій на Прикарпатті
    Фото: НБУ

    «Об’єкт не може експлуатуватися у зв'язку з відсутністю зовнішньої каналізації К1 (не виконане прокладання частини трубопроводу, відсутня каналізаційна насосна станція з обв‘язкою, не закінчене прокладання газопроводу високого тиску від ГРП до місця підключення у магістральний газопровід», — повідомляють в НБУ.

    Аукціон з продажу санаторію відбудеться 13 серпня. Відповідно до умов аукціону, переможець муситиме протягом року добудувати комплекс та дотримуватись вимог екологічної безпеки.

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