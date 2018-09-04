  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Нацбанк продасть $100 млн для підтримки гривні

    • Розсилка
    Нацбанк продасть $100 млн для підтримки гривні

    Курс в продажу вже підвищився на вісім копійок - до 28,52 гривень за долар

    Національний банк України у вівторок оголосив аукціон з продажу валюти обсягом до 100 млн доларів. Про це повідомляється на сайті регулятора.

    Банки можуть подавати заявки на участь в аукціоні до 12:30.

    Тим часом курс долара на міжбанку в продажу станом на 10:30 в порівнянні із закриттям попередньої сесії підвищився на вісім копійок у продажу - до 28,52 гривень за долар, курс в купівлі піднявся на шість копійок - до 28,46 гривень за долар.

    Минулого тижня НБУ на аукціонах з продажу валюти продав банкам майже 115 млн доларів для згладжування коливань гривні.

    Продаж валюти на міжбанківському ринку є механізмом Нацбанку щодо стримання знецінення гривні. Валюта продається з валютних резервів України.

    Нагадаємо, що напередодні заступник голови Нацбанку Олег Чурій заявляв, що з 2011 до 2014 рік там витратили на підтримку гривні 40 мільярдів доларів.

    Читайте також
    Національний банк курс валют банки гривня аукціон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ