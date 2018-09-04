Нацбанк продасть $100 млн для підтримки гривні



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Курс в продажу вже підвищився на вісім копійок - до 28,52 гривень за долар

Національний банк України у вівторок оголосив аукціон з продажу валюти обсягом до 100 млн доларів. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Банки можуть подавати заявки на участь в аукціоні до 12:30.

Тим часом курс долара на міжбанку в продажу станом на 10:30 в порівнянні із закриттям попередньої сесії підвищився на вісім копійок у продажу - до 28,52 гривень за долар, курс в купівлі піднявся на шість копійок - до 28,46 гривень за долар.

Минулого тижня НБУ на аукціонах з продажу валюти продав банкам майже 115 млн доларів для згладжування коливань гривні.

Продаж валюти на міжбанківському ринку є механізмом Нацбанку щодо стримання знецінення гривні. Валюта продається з валютних резервів України.

Нагадаємо, що напередодні заступник голови Нацбанку Олег Чурій заявляв, що з 2011 до 2014 рік там витратили на підтримку гривні 40 мільярдів доларів.