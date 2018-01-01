Нацбанк розкрив схему пограбування банківських скриньок

Регулятор повідомив фінустанови, за якою схемою злочинці грабують скриньки

Національний банк України розіслав фінустановам телеграми з інформацією про найпопулярнішу схему пограбування банківських скриньок. [READ_MORE] У повідомленні сказано, що зловмисник під виглядом клієнта за липовим паспортом орендує в банку індивідуальний сейф. Після того, як шахрай потрапив у сховище, де знаходяться інші скриньки, він починає



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Пограбування банківських скриньок

Регулятор повідомив фінустанови, за якою схемою злочинці грабують скриньки

Національний банк України розіслав фінустановам телеграми з інформацією про найпопулярнішу схему пограбування банківських скриньок.

У повідомленні сказано, що зловмисник під виглядом клієнта за липовим паспортом орендує в банку індивідуальний сейф. Після того, як шахрай потрапив у сховище, де знаходяться інші скриньки, він починає підбирати до них ключі, пише Ubr.ua.

Близько року тому у Києві за такою схемою були пограбовані Райффайзен Банк Аваль і Полікомбанк.

Однак найгучніший скандал виник після розкриття пари сейфів у Вектор Банку. Тоді було заявлено про зникнення $350 тис. Був поданий судовий позов з вимогою відшкодувати збитків до керівника банку Вадима Березовика.