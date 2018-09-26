Нацбанк спростить купівлю валюти з листопада



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Національний банк продовжує проводити валютну лібералізацію

У НБУ зазначили, що послаблення валютного контролю для нерезидентів допоможе збільшити приплив іноземного капіталу в Україну

З 1 листопада буде послаблено валютний контроль для купівлі іноземної валюти нерезидентами з метою повернення за кордон іноземних інвестицій за результатами операцій з ОВДП.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Олег Чурій під час щоквартальної зустрічі Правління НБУ із керівниками сорока найбільших банків країни, повідомляє прес-служба Нацбанку.

«Національний банк продовжує проводити валютну лібералізацію, спрямовану на покращення інвестиційного клімату. Так, з 1 листопада буде послаблено валютний контроль для купівлі іноземної валюти нерезидентами з метою повернення за кордон іноземних інвестицій за результатами операцій з ОВДП», - зазначив Чурій.

За його словами, послаблення валютного контролю для нерезидентів стане одним із кроків, в комплексі заходів, спрямованих на збільшення припливу іноземного капіталу на ринок державного боргу України.

«Разом із законом про номінального утримувача та відкриттям рахунку міжнародного розрахункового депозитарію в депозитарії НБУ це допоможе збільшити приплив іноземного капіталу на ринок державного боргу України», - зазначив заступник голови НБУ.

У червні поточного року в Нацбанку заявили, що обсяги боргових цінних паперів у власності нерезидентів не настільки значні, щоб побоюватися негативного впливу від їх погашення.

Зокрема, за даними НБУ, пік обсягу українських гривневих держоблігацій у власності нерезидентів становив близько 550 мільйонам доларів, що дорівнює денному обсягу купівлі-продажу міжбанківського валютного ринку.