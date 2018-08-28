Нацбанк випустить монету із зображенням кримського вузу

Пам'ятна монета номіналом 2 гривні входить у обіг з 28 серпня

На честь 100-річчя Таврійського національного університету імені Вернадського, який у 2015 році виїхав з окупованого Криму до Києва, Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 2 гривні.

Про це інформує прес-служба НБУ

Монета присвячена закладу вищої освіти, який було укомплектовано і 14 жовтня 1918 року урочисто відкрито у Сімферополі. За роки своєї діяльності університет розвивав такі наукові напрями як здоров`я людини, охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології, інформаційні системи.

У листопаді 2015 року Таврійський національний університет імені Вернадського переміщено до Києва з анексованого Криму.

Зазначається, що пам'ятна монета номіналом 2 гривні входить у обіг з 28 серпня.

На аверсі розміщено логотип кримського вишу та, по обидва боки від нього, роки – 1918 та 2018.

На реверсі – будівля міського театру, у якій 14 жовтня 1918 року відбулося урочисте відкриття університету. На тлі будівлі, праворуч – портрет Володимира Вернадського.