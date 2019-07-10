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    Економіка та фінанси

    Нацбанк за два місяці виявив 21 нелегальний обмінник

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    Нацбанк за два місяці виявив 21 нелегальний обмінник

    Нелегальних обмінників стало більше

    Національний банк виявив 21 нелегальний валютний обмінник у квітні - червні. Про це йдеться в повідомленні НБУ в середу, 10 липня.

    Національний банк за квітень - червень 2019 року здійснив 269 перевірок структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.

    Перевірки здійснювалися в Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Київській областях і в Києві.

    Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були такі: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення; значна невідповідність між обсягами готівки в касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами; ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника Національного банку.

    При проведенні перевірок легальних пунктів з обміну валюти уповноваженими працівниками Національного банку було виявлено 21 пункт обміну валюти, який працював нелегально в Харківській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Донецькій та Херсонській областях.

    Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк направив до правоохоронних органів.

     

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