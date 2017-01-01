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    Економіка та фінанси

    Національний банк ввів нову монету номіналом 5 гривень

    Нова монета присвячена Світовому конгресу українців
    Національний банк України сьогодні, 26 грудня, вводить в обіг пам'ятну монету «50 років Світовому конгресу українців» номіналом 5 гривень та тиражем 35 тисяч штук. Про це повідомляє прес-служба НБУ.  [READ_MORE] «Присвячена діяльності міжнародної координаційної надбудови українських громад у діаспорі, яка
    • Сьогодні, 12:54
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    Нова монета присвячена Світовому конгресу українців

    Національний банк України сьогодні, 26 грудня, вводить в обіг пам'ятну монету «50 років Світовому конгресу українців» номіналом 5 гривень та тиражем 35 тисяч штук. Про це повідомляє прес-служба НБУ. 

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    «Присвячена діяльності міжнародної координаційної надбудови українських громад у діаспорі, яка протягом 50 років представляє інтереси мільйонів українців у світі. Метою діяльності СКУ є поширення на планеті принципів демократії, захист прав людини, підтримка незалежності, територіальної цілісності, національної ідентичності та економічного розвитку України — духовної Батьківщини українців, які проживають за її межами. З 2003 року СКУ визнаний економічною та соціальною радою Організації Об'єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом», — йдеться в повідомленні.

    На аверсі монети розміщено: на тлі стилізованого зображення моделі Землі - стилізоване під вишивку декоративне дерево; ліворуч - малий Державний Герб України та напис півколом УКРАЇНА, праворуч номінал 5/ ГРИВЕНЬ (півколом); рік карбування монети 2017 (унизу); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України - у центрі декоративного дерева.

    На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення снопа з перевеслом, що символізує об`єднуючу та гуртуючу діяльність СКУ в усьому світі; по обидва боки від якого роки 1967 та 2017; написи по колу СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ (угорі), UKRAINIAN WORLD CONGRESS.

    Монета «50 років Світовому конгресу українців» із нейзильберу виходить номіналом 5 гривень тиражем 35 тисяч штук.

    Роздрібна ціна монети складає 43 гривні.

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