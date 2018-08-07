«Нафтогаз» vs «Газпром»: російському монополісту значно обмежили кредитування - ЗМІ



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«Газпром» почав стикатися з дорожчими пропозиціями щодо позик і скасував плани щодо випуску єврооблігацій

Російська компанія «Газпром» призупинила свою програму зовнішніх запозичень через судову суперечку з НАК «Нафтогаз-України» і погіршення стосунків із Заходом.

Про це повідомляє Reuters з посилання на три джерела, знайомі з ситуацією.

«Арешт активів «Газпрому» в Великобританії в рамках суперечки з українським «Нафтогазом» обмежує російський концерн в залученні кредитів у іноземних банків», - пише ЗМІ.

Програму кредитування зупинили зокрема через можливість замороження активів – відповідне рішення прийняв у червні Комерційний суд міста Лондон. Після цього «Газпром» почав стикатися з дорожчими пропозиціями щодо позик і скасував плани щодо випуску єврооблігацій.

Співрозмовники агентства повідомили, що рішення суду, ймовірно, налякало західні банки, які працюють з «Газпромом», оскільки воно підвищує ймовірність того, що будь-які нові засоби, які компанія може зайняти через Лондон, також можуть бути заморожені.

Як відомо, «Нафтогаз» судиться з «Газпромом» від 2014 року щодо двох великих питань: ціни на російський природний газ і транзит.

Раніше повідомлялося, що державна компанія «Нафтогаз» не має наміру об’єднувати переговори про продовження транзитної угоди з Росією та можливе укладання мирної угоди з «Газпромом» в межах суперечки у Стокгольмському арбітражі.

Також у «Нафтогазі» заявили, що негайне проведення відокремлення оператора газотранспортної системи зараз неможливе через чинний транзитний контракт з російським «Газпромом».

4 липня «Нафтогаз» повідомив, що Швейцарський суд округу Цуг відновив арешт акцій компаній Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, які належать російському «Газпрому».

Раніше у Швейцарії судові пристави провели опис майна в офісі компанії, яка будує «Північний потік-2», в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору «Газпрому» з «Нафтогазом України».

Нагадаємо, за підсумками двох арбітражних проваджень у Стокгольмі «Газпром» винен «Нафтогазу» 2,56 млрд дол.

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