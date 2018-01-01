Наглядові ради з’являться у всіх державних банках – глава Мінфіну

Зараз у Раді знаходиться закон, який вносить зміни щодо формування Наглядових рад у державних банках

Незалежні та професійні Наглядові ради, подібні до тієї, яка працює у Приватбанку, з’являться в усіх банківських структурах, що належать державі. Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, повідомляє «Укрінформ». «Головна функція Наглядової ради – щоби банк управлявся без політичного впливу, щоб



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Міністр фінансів України Олександр Данилюк

Зараз у Раді знаходиться закон, який вносить зміни щодо формування Наглядових рад у державних банках

Незалежні та професійні Наглядові ради, подібні до тієї, яка працює у Приватбанку, з’являться в усіх банківських структурах, що належать державі.

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, повідомляє «Укрінформ».

«Головна функція Наглядової ради – щоби банк управлявся без політичного впливу, щоб він працював на виключно комерційних засадах. Приватбанк – один з перших прикладів того, як має працювати нова модель корпоративного управління в державному секторі: підприємства мають управлятися аполітично через професійні Наглядові ради з ключовим фокусом на отриманні комерційних результатів. Тому що держава, якщо вона володіє підприємством, вона це робить для того, щоб отримувати прибуток. Це має стосуватися дуже обмеженої кількості компаній, бо решта мають бути приватизовані», - зазначив Данилюк.

Він зауважив, що вже рік спостерігає успішну роботу Наглядової ради Приватбанку.

«Це є прикладом для всього державного сектору і також для банківських структур, які належать державі. Наприклад, два банки, які належать державі, досі не мають сформованих Наглядових рад, що не є нормально. Це треба максимально швидко відкоригувати», - наголосив міністр.

За словами Данилюка, зараз у Верховній Раді знаходиться закон, який вносить зміни щодо формування Наглядових рад у державних банках. Як тільки цей закон буде прийнятий, Наглядові ради буде створено у всьому банківському державному секторі.

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