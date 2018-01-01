Мільйонер з НБУ. Як парламент торгується за Смолія

Кого Гонтарева залишає замість себе

У середині січня президент Петро Порошенко нарешті визначився із кандидатурою на голову Національного банку. Глава держави запропонував на цю посаду в.о. керівника НБУ Якова Смолія. Чутки про те, що Валерію Гонтареву замінить саме Смолій ходили вже не один місяць. Та президент довго тримав інтригу, а експертне середовище невтомно перебирало усіх

Фото: prm.ua В.о. керівника НБУ Яков Смолій

Кого Гонтарева залишає замість себе

У середині січня президент Петро Порошенко нарешті визначився із кандидатурою на голову Національного банку. Глава держави запропонував на цю посаду в.о. керівника НБУ Якова Смолія. Чутки про те, що Валерію Гонтареву замінить саме Смолій ходили вже не один місяць. Та президент довго тримав інтригу, а експертне середовище невтомно перебирало усіх ймовірних претендентів.

Наразі Яків Смолій ходить по фракціях та переконує підтримати його. За інформацією «Главкома», станом на середину поточного тижня голосів у Верховній Раді для цього призначення немає. Поки ж депутати розпинають ймовірного наступника Гонтаревої своїми питаннями, на інших щаблях влади йдуть справжні торги за цю посаду…

Передумови до голосування

Перед розглядом кандидатури Смолія депутати Верховної Ради також повинні ще будуть проголосувати за звільнення чинної голови НБУ Валері] Гонтаревої. Вона, як відомо, з травня минулого року перебуває у відпустці за свій рахунок, а заяву про відставку подала ще в квітні. Проте розглянути її парламент не міг, оскільки президент не вносив до Ради відповідні документи. У підсумку: місце голови Національного банку залишається вакантним 10-й місяць…

З чого все починалось

Ще кілька місяців тому в кулуарах та експертному середовищі активно обговорювалось кілька кандидатур на посаду голови НБУ. Серед них були і чинний голова правління «Райффайзен Банк Аваль» Володимир Лавренчук, і глава правління «Укрксімбанку» Олександр Гриценко. Серед екзотичних варіантів лунали прізвища Арсенія Яценюка, Віктора Ющенка та навіть Лєшека Бальцеровича (обрання в Нацбанк іноземця впирається в норму закону). Врешті у «фінал» вийшли Лавренчук та перший заступник голови НБУ Яків Смолій, який із початком відпустки Гонтаревої став її в.о. Проте Лавренчука, як пояснювали обізнані джерела «Главкома», команда президента «вкинула» в інформаційне поле лише для того, аби певний час переконувати західних партнерів, що регулятор може очолити відомий успішний банкір. Насправді ж, Порошенку не потрібна була незалежна людина на такій відповідальній посаді.

Тому сумнівів в тому, що саме кандидатуру Смолія Порошенко внесе до парламенту, не було. Інтрига полягала лише в тому, коли це станеться. І до якого кадрового консенсусу дійдуть провідні гравці коаліції.

За інформацією ЗМІ, фракція «Народного фронту» відмовлялась голосувати за Смолія, якщо не отримає для себе посаду його заступника, а то й відразу двох. У коментарі «Главкому» нардеп від «Народного фронту», що входить до складу комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, Віктор Романюк запевняв, що вперше чує про такі ультиматуми. Але депутат визнавав, що переговори йдуть вже тривалий час.

Цього тижня вони увійшли в активну фазу, але все вирішується за закритими дверима. Тим часом сам Смолій пішов по фракціях переконувати депутатів.

Першим до себе на фракцію, 6 лютого, кандидата запросила Радикальна партія Олега Ляшка. На адресу Смолія прогнозовано пролунало чимало емоційних звинувачень (подекуди це, дійсно, нагадувало «ізбієніє…», про яке невдовзі написав і сам Ляшко). Звучали і конкретні питання. Парламентарі просили дати оцінку політиці Гонтаревої щодо зачищення банківської системи, законопроекту радикалів про внесення змін до Конституції щодо удосконалення конституційної функції Нацбанку. Від Смолія також хотіли почути стратегію розвитку держбанків, пропозиції зі зміни грошово-кредитної системи. Багато уваги приділялося питанню підняття НБУ облікової ставки.

«У нього є стержень, він прийшов, відповів, - таки визнав Ляшко. – Ми побачили професійну, неслабку, небоягузливу людину, але людину, яка буде проводити політику нинішньої влади. А політика нинішньої влади не відповідає національним інтересам».

Оприлюднене рішення – радикали не будуть голосувати за Смолія.

Не підтримувати цю кандидатуру також, за інформацією «Главкому», вирішили у «Опоблоці».

Сьогодні, 7 лютого, ввечері доповідь Смолія, як розповів «Главкому» Олег Березюк, мають заслухати у фракції партії «Самопоміч». До того її члени утримуються від коментарів.

«Батьківщина» теж вагається, коли запрошувати до себе кандидата. Там, взагалі, не впевнені, чи варто витрачати час на такі бесіди. «Я не можу сказати, що у мене є до нього багато запитань, - зізнається у розмові з «Главкомом» Альона Шкрум. – Він працював увесь цей час. І чи варто його запрошувати просто для того, щоб вказати на усі його 25 тисяч помилок? Формального рішення у фракції немає – ми будемо це обговорювати, коли це буде в порядку денному».

Не обговорювали питання призначення голови НБУ і на фракції «Народного фронту». «Ми поки не запрошували його, але кандидатура Смолія добра. Кажуть, він непоганий спеціаліст і аполітичний», - поділився Олександр Кірш зі ЗМІ.

В БПП так само не поспішають. Там співбесіду зі Смолієм запланували на наступне засідання фракції 26 лютого. Хоча тут результат, в принципі, цілком прогнозований. Фракція президента не може голосувати проти кандидатури, запропонованої президентом.

Голосування за голову Нацбанку заплановане на пленарний тиждень з 27 лютого по 2 березня. Попереду у депутатів два тижні, вільних від засідань (тиждень роботи в комітетах, комісіях і фракціях і тиждень роботи із виборцями). І, як показує досвід, за такий проміжок часу розклади можуть суттєво змінитися.

Мільйонер з НБУ

У НБУ Смолій працює з квітня 2014 року, з жовтня 2016-го - як перший заступник голови. До сфери його компетенції входить розробка політики НБУ в галузі розвитку інформаційної інфраструктури, регулювання діяльності платіжних систем і безготівкових розрахунків. У березні 2015-го він увійшов до Міжвідомчої робочої групи з координації повернення в Україну коштів, отриманих злочинним шляхом колишніми чиновниками.

До роботи у НБУ Смолій 23 роки пропрацював у фінансовій сфері. З 1991 року працював в управлінні НБУ в Тернопільській області. У 1994-му працевлаштувався в банк «Аваль», де згодом став акціонером і заступником голови правління. У 2005 році банк викупила австрійська Raiffeisen Group. Тоді ж Смолій став одним із засновників банку «Престиж», який у липні 2006-го придбав австрійський Erste Bank . Після продажу своїх акцій у банку Смолій став директором з питань банківського бізнесу товариства «Престиж-груп», яке охоплювало банківський, страховий, біржовий та молочний бізнес.

Інфографіка «Слово і діло»

Cмолій - мільйонер. Свій перший великий капітал від продажу міноритарної частки банку «Аваль» австрійській групі Raiffeisen він отримав у жовтні 2005 року. В 2016 році він отримав сукупний дохід у розмірі майже 18,6 млн грн. Сума заробітної плати в НБУ до оподаткування та сплати військового збору становила 1,8 млн грн. Більшу частину сукупного доходу становили відсотки за депозитами в розмірі майже 7,3 млн грн.

На кінець 2016 року на депозитних рахунках Смолія зберігалося:

ПАТ Укрексімбанк - понад $3,9 млн;

АТ Дельта банк - понад 5,9 млн грн;

АТ Укрсиббанк - 345 тис грн;

ПАТ Райффайзен банк Аваль - 114 тис грн та $4,5 тис.

Інфографіка «Слово і діло»

Дружина Смолія теж не з бідних. Її сукупний дохід за 2016 рік склав 2,5 млн грн, із них заробітна плата становила 371 тис грн. У минулому році вона отримала дивіденди у розмірі 723 тис. грн., а також відсотки за депозитами в розмірі близько 970 тис. гривень. На її депозитних рахунках на кінець 2016 року зберігалося в: ПАТ Укрексімбанк - 5,2 млн грн та $35 тис, ПАТ Райффайзен банк Аваль - майже 116 тис грн.

Орендарі Смолія

Е-декларація чиновника за 2016 рік також свідчить про те, що він отримує доходи від надання банкам в оренду нерухомого майна. За результатами останнього деклараційного року, Смолій отримав від такого виду діяльності понад 3 млн. Серед орендарів – низка комерційних банків: «Правекс-Банк» (Intesa Sanpaolo, Італія), «Кредит Європа банк» (Credit Europe Group, Нідерланди), «Райффайзен банк Аваль» (Raiffeisen Bank International AG, Австрія), «Правекс-Банк» (Intesa Sanpaolo S.p.A, Італія), «Фідобанк».

Також Смолій здає у користування нерухомість дніпровському ПАТ «КСГ». Йдеться про офісне приміщення у Дніпрі на вулиці Мечникова, 10б. Ще одна фірма, котра забезпечує Смолію дохід від оренди – ТОВ «КУА Еталон Ессет Менеджмент». Частка фірми зареєстрована також на дружину Смолія Світлану.

Орендарями майна Смолія числяться також фірми:

ТОВ «Медичний центр Святої Параскеви» – співзасновником якого раніше був Яків Смолій, сьогодні зареєстроване на кіпрський офшор «Сент Параскева Медiкал Холдiнг Лiмiтед».

ПАТ «Престиж груп», акціонером якого є Світлана Смолій. Група підконтрольна Федіру Шпигу (25%) та Олександру Деркачу (15%).

ПАТ «СК Еталон Поліс», контролером якого є син одного з основних бізнес-партнерів Смолія Івана Волошка – Дмитро Волошко.

Що пообіцяв Смолій?

Призначення Смолія головою НБУ, як зійшлися експерти, є позитивним сигналом для західних кредиторів, але не змінює економічний курс Нацбанку в цілому.

Сам Смолій, висловивши сподівання, що голосів за його кандидатуру вистачить, вже також повідомив, що суттєвих кадрових змін у керівництві НБУ із його призначенням не відбудеться. «У нас буде одна вакансія заступника, який відповідає за блок розрахунків і грошовий обіг. Кандидатура буде відібрана на конкурсній основі», - запевнив він.

Він також вже допустив скасування обов’язкового продажу валютної виручки в цьому році. «Плануємо скасувати цю норму, оскільки це обмежуючий фактор для експортерів… Я думаю, що в цьому році ми цього доб’ємся», - зазначив він у ході зустрічі із фракцією Ляшка.

Також Смолій розповів, що НБУ очікує зниження інфляції в 2019 році. І озвучив основні кроки, що будуть зроблені Нацбанком у випадку призначення його керівником. «Основні кроки, які будуть зроблені після обрання, - це досягти стабільної фінансової системи, зберегти прозору банківську систему, досягти низького рівня інфляції. В перспективі – проект Cashless – збільшення кількості безготівкових розрахунків. І плани, які сьогодні є в програмі для реформування фінансового сектору до 2020 року», - зазначив він.

Він також додав, що Гонтарева має великі заслуги перед Україною. «Вона зробила величезну роботу по встановленню нової банківської системи, і її основна заслуга – це те, що були змінені підходи до банківського регулювання, курсоутворення, інфляційного таргетування», - сказав Смолій, підкресливши, що нинішній голова НБУ готова звітувати про свою роботу, як тільки до парламенту буде внесене відповідне питання.

Очікування банківського сектору

«Політика, вибудована Гонтаревою, повинна зберегтися»

Єгор Перелигін,

перший заступник голови правління «Альпарі-банку»

Ринок очікував призначення Смолія. Політичний естеблішмент до того був готовий. І для банківського сектора це досить позитивна подія. Нарешті з’явиться голова НБУ. Бо МВФ треба ж з кимось вести переговори. Це по-перше. По-друге, самому банківському сектору, приватним банкам теж буде легше вести комунікацію з регулятором. Смолій є досвідченим експертом, з величезним професійним досвідом. Людина розуміє систему, структуру, ринок. Це призначення для нас – позитив. Робота має активізуватися в кращий бік.

Та хто б не став головою НБУ, курс, взятий нинішнім керівництвом Нацбанку, продовжиться. За великим рахунком політика, що була вибудована Гонтаревою та її заступниками, повинна зберегтися. Ця політика побудована із погодженням наших ключових міжнародних партнерів, таких як Світовий банк, МВФ, ЄС та США. І якщо Україна хоче і далі розраховувати на макрофінансову допомогу від цих партнерів, новому голові Нацбанку дуже серйозно доведеться утримувати той курс, який був взятий.

Найголовніша задача голови НБУ – це робота з утримання, продовження стабільного співробітництва з МВФ. В період з 2018 по 2020 Україні, можливо, доведеться виплатити практично $20 млрд боргу. Тобто новому голові Нацбанку дістається програма, яку обов’язково треба виконувати, щоб була стабільність в країні. І, звісно, треба буде продовжувати реформи і курс на стабільність, яка нарешті зараз більш-менш з’явилась.

«Стосунки між банкірами та НБУ будуть покращені»

Віталій Шапран,

член виконавчого комітету Українського товариства фінансових аналітиків

Смолій – це людина, яка давно працює в банківському секторі. Останні рішення правління Нацбанку, які приймалися колегіально (мова про підняття облікової ставки. – «Главком»), тим не менш, також показали, що він здатен діяти самостійно, досить незалежно. Він також пропрацював немалий проміжок часу в Національному банку, виконуючи обов’язки голови. Він добре розуміє потреби банкірів, тому стосунки між банкірами та Національним банком, скоріше за все, будуть покращені.

«Банкіри підтримують кандидатуру Смолія»

Роман Шпек,

Голова Незалежної асоціації банків України

Ми (банківський сектор. – «Главком») погоджуємося і підтримуємо кандидатуру Смолія на посаду голови НБУ. Це професійна людина, яка знає роботу, яка працювала в умовах складних, непростих, у час реформ, що відбувались у банківському секторі. Він проявляв достатньо і рішучості, і розуміння пріоритетів. У цілому, банкіри підтримують кандидатуру, бо знають Смолія добре.

Я б не сказав, що зараз, у якості в.о., у нього скуті руки. Він робить те, що повинен робити. Але інвестори, кредитори, аналітики, рейтингові агентства, які дивляться на Україну, не звикли до ситуації, коли Нацбанк стільки часу може перебувати без голови. Та й в середині НБУ люди дуже хотіли б мати відповіді на запитання, що вже висить у повітрі. Так що, надзвичайно важливо, щоб наші політики не гралися в черговий раз у виконуючих обов’язків, а дали можливість Нацбанку отримати керівника. Це важливо для продовження реформ у країні, для вирішення питань, які торкаються відновлення кредитування, захисту прав власності. Це важливо для розмови із кредиторами, із Міжнародним валютним фондом. І, враховуючи те, що уряд хоче виходити на ринки запозичень, це також важливо для інвесторів, яких ми хочемо залучити до вкладання в цінні папери. Дуже важливим зараз є розуміння, що Національний банк сформований, попри політичні виклики, які стоять перед нами в наступному році – президентські, парламентські вибори.

Катерина Пешко, «Главком»