Нардеп пропонує звільнити від податків компанії, які розвивають IT-технології

Рабінович назвав «три кити» економіки, які принесуть Україні безумовний успіх

Щоб Україна вибралася з економічної кризи, потрібно розвивати три сектори економіки: hi-tech, банки і агрокомплекси. Про це заявив народний депутат, лідер партії «За життя» Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne. «Економіка України переживає далеко не кращі часи. У деяких господарських галузях ми є явними аутсайдерами, і



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Вадим Рабінович

Рабінович назвав «три кити» економіки, які принесуть Україні безумовний успіх

Щоб Україна вибралася з економічної кризи, потрібно розвивати три сектори економіки: hi-tech, банки і агрокомплекси. Про це заявив народний депутат, лідер партії «За життя» Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne.

«Економіка України переживає далеко не кращі часи. У деяких господарських галузях ми є явними аутсайдерами, і решту світу нам не наздогнати. Але для того, щоб вибратися з економічної ями, ми повинні акцентувати увагу на роботі IT-компаній, банків і агрохолдингів», - вважає політик.

На думку парламентарія, ключовою сферою для розвитку економіки України є IT-технології.

Для початку нам потрібно відкрити ринок для hi-tech. Ми повинні зняти податки з компаній, які розвивають IT-технології. Фірми цієї галузі на Заході наповнені хлопцями з України, які пишуть передове програмне забезпечення для всього світу. Нам необхідно повернути їх в Україну, створити умови для роботи у власній країні. Потрібно побудувати «європейський Сінгапур», де «хайтековські» компанії будуть звільнені від податків, тому що IT-галузь - найважливіший сектор, який дозволить Україні нарешті вступити в XXI століття», - підкреслив Рабінович.

Він вважає за необхідне розвивати і банківський сектор за типом Швейцарії, створивши прозорі умови для зберігання грошей в нашій країні як для західних, так і для східних сусідів.

«Ми повинні розвивати банківську систему, щоб і Схід, і Захід зберігав у нас свої фінанси. Банки - основа основ економічного процвітання країни. Ми зобов'язані будувати відкриту економіку за принципом «дозволено все, що не заборонено». Все, що законно приносить гроші в державу, має функціонувати», - переконаний парламентарій.

Політик радить розвивати сільське господарство, тому що «такої родючої землі немає більше ніде у світі». І пропонує «не продавати за безцінь, а вибудовувати великі агрохолдинги і постачати європейцям екологічно чисті продукт, на які є попит».

За словами Рабіновича, ці «три кити» економіки принесуть Україні безумовний успіх.

«Це три стратегічних положення в програмі партії «За життя» - і як тільки ми переможемо на виборах, то відразу ж почнемо їх втілювати. Потрібен всього лише рік, щоб повернутися до вихідної позиції, а потім починати швидко рухатися до сильної, процвітаючої, незалежної, нейтральної Україні, якій потім позаздрять і Швейцарія, і Сінгапур», - резюмував Рабінович.