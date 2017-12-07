Нардеп розповів як влада заганяє людей у «схеми» з нерозмитненими авто

Сергій Соболєв пропонує узаконити автомобілі на іноземних номерах

Високі мита на ввезення автомобілів заганяють громадян в різноманітні «схеми». Тому аби вирішити цю проблему необхідно встановити мінімальні ставки на узаконення автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це в ефірі програми «Vox populi» на телеканалі ZIK заявив народний депутат України від Батьківщини Сергій Соболєв,



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Сергій Соболєв пропонує узаконити автомобілі на іноземних номерах

Високі мита на ввезення автомобілів заганяють громадян в різноманітні «схеми». Тому аби вирішити цю проблему необхідно встановити мінімальні ставки на узаконення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Про це в ефірі програми «Vox populi» на телеканалі ZIK заявив народний депутат України від Батьківщини Сергій Соболєв, відповідаючи на запитання, що робити з автомобілями на польських і литовських номерах.

«Моя думка щодо розмитнення автомобілів на іноземних номерах висловлена в законопроекті, який ми написали разом з народним депутатом Парасюком і десятками інших народних депутатів. Ми вважаємо, що ставки повинні бути мінімальними, бо такою політикою, яка зараз є у державі ми людей фактично заганяємо в різноманітні «схеми», – переконаний нардеп.

На його думку, необхідно узаконити автомобілі на іноземних номерах і впровадити такі правила у цій галузі, які є у Литві, Латвії, Польщі і в багатьох країнах, які мають свою автомобільну промисловість і які розуміють, що здорова конкуренція це набагато краще.

«Краще зібрати з 270 тисяч власників мінімальні ставки для того, щоб люди могли ввезти легально автомобілі, ніж тримати ситуацію, коли власного автопрому немає, коли немає можливості виготовляти автомобілі. Тому наша позиція висловлена в цьому законі. Це мінімальні ставки і легалізація ввезення автомобілів», – констатує Соболєв.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили схему незаконного ввезення на територію України автомобілів на іноземній реєстрації.

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