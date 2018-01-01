Нацбанк похизувався зростанням міжнародних резервів на 21%

Резерви України майже досягнули позначки у $19 млрд

За минулий рік міжнародні резерви України зросли на 21% і на 1 січня 2018-го становили понад $18,8 млн. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на інформацію від Нацбанку. «Міжнародні резерви України на 1 січня 2018 року становили $18 млрд 808 млн 450 тис. (в еквіваленті) за попередніми даними. За рік вони зросли на 21%,



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Резерви України

Резерви України майже досягнули позначки у $19 млрд

За минулий рік міжнародні резерви України зросли на 21% і на 1 січня 2018-го становили понад $18,8 млн. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на інформацію від Нацбанку.

«Міжнародні резерви України на 1 січня 2018 року становили $18 млрд 808 млн 450 тис. (в еквіваленті) за попередніми даними. За рік вони зросли на 21%, здебільшого завдяки надходженню фінансування від Міжнародного валютного фонду на рівні близько $1 млрд США, а також купівлі Національним банком на тлі сприятливої ситуації на валютному ринку $1,3 млрд під час проведення валютних інтервенцій», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Нацбанк, рівень міжнародних резервів України на кінець 2017 року перевищив прогноз Національного банку ($18.6 млрд в еквіваленті, згідно Інфляційного звіту за жовтень-2017).

НБУ також зазначає, що на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано $423,6 млн, з яких $403,1 млн - становили обслуговування і погашення за облігаціями внутрішньої державної позики.

На користь Міжнародного валютного фонду було здійснено платежі у сумі $161,8 млн в еквіваленті.

Для згладжування надмірних курсових коливань, викликаних тимчасовими факторами, Національний банк у грудні продав на міжбанківському валютному ринку $232,5 млн США, з яких $85,0 млн - за інтервенціями у формі запиту щодо найкращого курсу.

В той же час, Національний банк у минулому місяці також купив на міжбанківському валютному ринку $50 млн. США за інтервенціями у формі запиту щодо найкращого курсу. Таким чином, обсяг чистого продажу валюти під час валютних інтервенцій у грудні складав $182,5 млн.

Також зазначається, що станом на 1 січня обсяг міжнародних резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.