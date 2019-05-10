Найбільший виробник сталі у світі прогнозує поступове падіння попиту



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Попит на сталь у світі зростатиме в середньому на 1-2%, а у Європі він взагалі впаде на 1%

Компанія ArcelorMittal, яка є найбільшим у світі виробником сталі, прогнозує уповільнення темпів зростання попиту на неї у всьому світі, окрім Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі компанія вже повідомила про зменшення своїх доходів нижче середніх. Так у першому кварталі 2019 року всі металургійні заводи ArcelorMittal принесли лише 1,65 мільярда доларів доходу (без вирахування витрат на податки та сплату за кредитами).

Попит на сталь у світі зростатиме в середньому на 1-2%, а у Європі він взагалі впаде на 1%. Це може мати негативні наслідки для України, яка переорієнтовується на експорт своєї продукції до ЄС. Так, падіння попиту означає, що продати металургійну продукцію стане важче, її вартість почне падати, а валютні доходи держави скоротяться. Як наслідок це вплине на курс гривні, яка почне знецінюватися.

Раніше повідомлялося, що надходження від експорту чорних металів скоротилися на 8,8%.

Зазначимо, що металургія — одна з найбільших статей українського експорту та надходжень валюти до економіки. Скорочення обсягів експорту металургії призведе до зменшення валютних надходжень, що може негативно вплинути на курс валю, спричинивши його зростання.