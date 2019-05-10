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    Економіка та фінанси

    Найбільший виробник сталі у світі прогнозує поступове падіння попиту

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    Найбільший виробник сталі у світі прогнозує поступове падіння попиту

    Попит на сталь у світі зростатиме в середньому на 1-2%, а у Європі він взагалі впаде на 1%

    Компанія ArcelorMittal, яка є найбільшим у світі виробником сталі, прогнозує уповільнення темпів зростання попиту на неї у всьому світі, окрім Китаю.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Наразі компанія вже повідомила про зменшення своїх доходів нижче середніх. Так у першому кварталі 2019 року всі металургійні заводи ArcelorMittal принесли лише 1,65 мільярда доларів доходу (без вирахування витрат на податки та сплату за кредитами).

    Попит на сталь у світі зростатиме в середньому на 1-2%, а у Європі він взагалі впаде на 1%. Це може мати негативні наслідки для України, яка переорієнтовується на експорт своєї продукції до ЄС. Так, падіння попиту означає, що продати металургійну продукцію стане важче, її вартість почне падати, а валютні доходи держави скоротяться. Як наслідок це вплине на курс гривні, яка почне знецінюватися.

    Раніше повідомлялося, що надходження від експорту чорних металів скоротилися на 8,8%.

    Зазначимо, що металургія — одна з найбільших статей українського експорту та надходжень валюти до економіки. Скорочення обсягів експорту металургії призведе до зменшення валютних надходжень, що може негативно вплинути на курс валю, спричинивши його зростання.

    ЄС податки експорт металургія фінанси
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