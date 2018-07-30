Найбільшу середню зарплату у червні зафіксовано на Донеччині



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Середня номінальна заробітна плата в Україні у червні 2018 року становила 9141 грн

В Україні у червні найвища середня заробітна плата була в Донецькій області та склала 9774 гривень.

Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

«Середня номінальна заробітна плата в Україні за червень 2018 року становила 9141 грн, а це у 2,5 разу більше за мінімалку і на 24,2% більше, як торік у червні», - йдеться у повідомленні.

Київська область - на другому місці з середньою заробітною платнею в 9481 гривень, Дніпропетровська область опинилася на третьому місці з 9065 гривнями.

У міністерстві зазначили, що найбільше платять в Україні працівникам галузі фармацевтики, фінансових та страхових напрямків, а також працівникам сфери ІТ та телекомунікацій.

Як повідомляв «Главком», заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в червні 2018 року збільшилася на 6,3% порівняно з травнем і на 1 липня становила 2,723 млрд грн.