НАЗК не знайшло порушень у деклараціях Луценка і чотирьох міністрів



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Національне агентство із запобігання корупції

За словами представника НАЗК, були якісь дрібні недоречності у деяких деклараціях посадовців

Національне агентство із запобігання корупції не знайшло грубих порушень у деклараціях доходів за 2017 рік у чотирьох міністрів і генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це УП повідомили у прес-службі НАЗК.

«У перевірених деклараціях не було порушень, які тягнуть на адміністративну чи кримінальну відповідальність», - зазначили у відомстві.

За словами представника відомства, були якісь дрібні недоречності у деяких деклараціях, а у деяких порушень взагалі не було.

Зазначимо, що в агентстві повністю перевірили декларації дев’яти чиновників, серед яких міністри, народні депутати, судді та генпрокурор.

Зокрема, міністра економічного розвитку і торгівлі - першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва, міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, міністра культури Євгена Нищука, міністра юстиції Павла Петренка.

Також у відомстві перевірили декларації генпрокурора Юрія Луценка за 2015-2017 роки.

Крім того у НАЗК перевірили декларації нардепа Дмитра Святаша та трьох суддів.

Нагадаємо, цього тижня НАЗК за результатами планових перевірок внесло припис міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову.