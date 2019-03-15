НАЗК попередило про розсилку фейкових анкет суб'єктам декларування
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Розсилка
Національне агентство не розсилає анкети і рекомендує суб'єктам декларування такі листи не відкривати
У НАЗК надійшла інформація про розсилку невідомими особами анкет опитування від їхнього імені
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Від імені Національного агентства із запобігання корупції невідомі розсилають суб'єктам декларування анкети опитувань, йдеться у повідомленні.
«Національне агентство не розсилає подібні анкети і рекомендує суб'єктам декларування такі листи не відкривати», - зазначає прес-служба відомства.
У НАЗК також наголосили, що всі листи, які вони розсилають, приходять суб'єктам декларування виключно з офіційного домену: nazk.gov.ua.