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    Економіка та фінанси

    НАЗК попередило про розсилку фейкових анкет суб'єктам декларування

    • Розсилка
    НАЗК попередило про розсилку фейкових анкет суб'єктам декларування

    Національне агентство не розсилає анкети і рекомендує суб'єктам декларування такі листи не відкривати

    У НАЗК надійшла інформація про розсилку невідомими особами анкет опитування від їхнього імені

    Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

    Від імені Національного агентства із запобігання корупції невідомі розсилають суб'єктам декларування анкети опитувань, йдеться у повідомленні. 

    «Національне агентство не розсилає подібні анкети і рекомендує суб'єктам декларування такі листи не відкривати», - зазначає прес-служба відомства.

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    У НАЗК також наголосили, що всі листи, які вони розсилають, приходять суб'єктам декларування виключно з офіційного домену: nazk.gov.ua.

    НАЗК пранкеры
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