НАЗК попередило про розсилку фейкових анкет суб'єктам декларування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Національне агентство не розсилає анкети і рекомендує суб'єктам декларування такі листи не відкривати

У НАЗК надійшла інформація про розсилку невідомими особами анкет опитування від їхнього імені