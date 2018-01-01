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    НАЗК винесло припис Ситнику через е-декларації першого заступника директора НАБУ

    Припис директору НАБУ стосовно Углави внесено за результатами перевірки його декларацій за 2015 та 2016 роки
    Національне агентство з питань запобігання корупції винесло припис директору НАБУ Артему Ситнику стосовно його першого заступника Гізо Углави. Про це повідомляє прес-служба НАЗК. Припис директору НАБУ стосовно Углави внесено за результатами перевірки його декларацій за 2015 та 2016 роки. Так, встановлено, що у декларації за 2015 рік суб’єкт
    • Вчора, 21:28
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    <p>Заступник директора НАБУ Гізо Углава</p>
    Фото: Главком

    Заступник директора НАБУ Гізо Углава

    Припис директору НАБУ стосовно Углави внесено за результатами перевірки його декларацій за 2015 та 2016 роки

    Національне агентство з питань запобігання корупції винесло припис директору НАБУ Артему Ситнику стосовно його першого заступника Гізо Углави.

    Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

    Припис директору НАБУ стосовно Углави внесено за результатами перевірки його декларацій за 2015 та 2016 роки. Так, встановлено, що у декларації за 2015 рік суб’єкт декларування не відобразив об’єкт нерухомості, який на кінець звітного періоду належав члену його сім’ї на праві власності, а у декларації за 2016 рік зазначив інформацію, що не відповідає дійсності в частині розміру доходу, який нарахований йому у вигляді зарплати.

    Також суб’єкт декларування неналежно відобразив у деклараціях інформацію щодо вартості нерухомого майна на дату набуття у власність, невірно зазначив дату набуття у власність членом його сім’ї автомобіля, а також суму грошових активів члена сім’ї, що розміщені на рахунку в банку.

    З метою усунення порушень закону Національне агентство вимагає від керівника НАБУ, вжити передбачені законодавством заходи.

    Припис є обов’язковим до виконання, за невиконання цього припису керівник органу несе відповідальність, передбачену статтею 18846 КУпАП. Про виконання припису посадова особа зобов’язана повідомити НАЗК упродовж 10 робочих днів з дня його одержання.

    Раніше голова Держкіно Пилип Іллєнко пообіцяв оскаржити у судовому порядку дії НАЗК, яке підозрює його у конфлікті інтересів через премію двоюрідної сестри.

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