Названо найбагатшого криптовалютного мільярдера

Криптовалюта захоплює світ

Колишній генеральний директор сервісу криптовалюта Ripple Кріс Ларсен став найбагатшим бізнесменом, який розбагатів на криптовалютних операціях. Про це повідомляє видання Forbes. Друге місце зайняв Джозеф Лавін, який допомагав заснувати криптовалюту Ethereum, - у нього, за різними оцінками, від одного до п'яти мільярдів доларів. Третє місце у



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Кріс Ларсен

Криптовалюта захоплює світ

Колишній генеральний директор сервісу криптовалюта Ripple Кріс Ларсен став найбагатшим бізнесменом, який розбагатів на криптовалютних операціях. Про це повідомляє видання Forbes

Друге місце зайняв Джозеф Лавін, який допомагав заснувати криптовалюту Ethereum, - у нього, за різними оцінками, від одного до п'яти мільярдів доларів. Третє місце у творця криптовалютной біржі Binance Чанпен Чжао з оцінкою стану від 1,1 до двох мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс біткойнів в ході торгів опустився нижче позначки в $ 6000. вперше з листопада минулого року - до $ 5995,58.