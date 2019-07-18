НБУ оскаржить рішення про ліквідацію банку «Юнісон»



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Окружний адмінсуд м. Києва зобов’язав Національний банк повернути ПАТ «Банк «Юнісон» банківську ліцензію

НБУ має намір оскаржувати в апеляційному порядку рішення Окружного адмінсуду м. Києва щодо повернення банківської і генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій ПАТ «Банк «Юнісон».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«30 травня 2019 року Окружний адмінсуд м. Києва зобов’язав Національний банк повернути ПАТ «Банк «Юнісон» банківську ліцензію і генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій. Національний банк звертає увагу, що зазначене рішення суду не набрало законної сили та буде оскаржене в апеляційному порядку», - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку наголошують, що регулятор ухвалював рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк «Юнісон» на підставі відповідної пропозиції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Національний банк не погоджується з рішенням Окружного адмісуду м. Києва від 30 травня з огляду на те, що судом було враховано ухвалу Ржищівського міського районного суду Київської області від 8 червня 2018 року, якою в забезпечення позову було заборонено посадовим особам Національного банку та Фонду ухвалювати рішення про ліквідацію цього банку.