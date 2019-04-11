Неплатників аліментів змусили повернути вже 5,8 млрд грн



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Лише за 3 місяці цього року вже стягнено 1,2 млрд грн аліментів

З початку дії ініціативи Міністерства юстиції #ЧужихДітейНеБуває було виплачено 5,8 млрд грн аліментів на користь дітям.

Про це написав Міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

«З початку дії ініціативи #ЧужихДітейНеБуває 5,8 млрд грн аліментів виплачено найменшим українцям. Лише за 3 місяці цього року вже стягнено 1,2 млрд грн аліментів«, — написав Петренко.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України за 2018 рік стягнуло 4,1 млрд грн аліментів на користь дітей, що удвічі більше, ніж роком раніше.