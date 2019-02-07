Непогодження Міненерго платежів на розробку програмного забезпечення ставить під загрозу впровадження ринку електроенергії, - «Укренерго»



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Компанія знайшла фінансування розробки ПО від Світового банку, однак проект передбачає державні гарантії, - голова НЕК «Укренерго»

Історія з неузгодженістю платежів проекту Світового банку щодо розробки програмного забезпечення - неприпустима, - Ковальчук

Голова НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук звинуватив Міністерство енергетики та вугільної галузі в блокуванні робіт з розробки програмного забезпечення для запуску нового ринку електроенергії. Про це він заявив під час круглого столу в комітеті ПЕК Верховної Ради «Роздрібний ринок електричної енергії України: перший місяць функціонування, виклики, проблеми та шляхи їх подолання».

«Є неприпустимою така історія, що відбувається з неузгодженістю платежів проекту Світового банку з розробки програмного забезпечення. Це неприпустимо катастрофічно і категорично. Це ставить під загрозу впровадження ринку. Ми з цим намагаємося боротися всіма доступними українським законодавством методами», - зазначив Ковальчук.

За словами Ковальчука, компанія знайшла фінансування розробки ПО від Світового банку, однак проект передбачає державні гарантії. Міністерство, зі свого боку, вже чотири місяці не може акцептувати.

«Ми вже отримали офіційне повідомлення розробника, що він призупинив свою діяльність. Він готовий її відновити після відновлення платежів. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом це буде і буде оновлений графік завершення робіт. Ми робимо все можливе, щоб графік не вийшов за межі 1 липня. Але зараз дуже важко давати ці гарантії. Тому я додатково прошу цю нашу позицію почути і допомогти у вирішенні цієї проблеми», - говорить голова НЕК «Укренерго».

За словами Ковальчука, найближчі півроку будуть вкрай напруженими, адже з липня мають запрацювати чотири сегменти нового ринку. Тому необхідно відновити роботу координаційного центру для синхронізації роботи центральних органів виконавчої влади.

«З 1 липня має бути запущено одночасно чотири сегменти ринку. Ми бачимо, як запускається лише перший сегмент, роздрібний. Тому навантаження і напруга буде набагато більше в травні-червні. Відновлення роботи координаційного центру з питань запровадження ринку електричної енергії є критичним завданням на ці місяці. Ми зі свого боку вже направили відповідні звернення на пана Кістіона як голови центру і на пана прем'єр-міністра як голови координаційної ради реформ в енергетиці, щоб по можливості якомога швидше відновити ці засідання», - зазначив він.

Нагадаємо, на виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентарі ухвалили закон «Про ринок електричної енергії». Закон «Про ринок електроенергії» передбачає впровадження нової моделі ринку, який включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу вперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.