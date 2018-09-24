НКРЕКП консультується з USAID щодо методики стимулюючого тарифоутворення



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За словами Антона Гудаченка, вкрай важливо впровадити RAB-регулювання в Україні, оскільки розподільні мережі потребують модернізації

Нацкомісія з регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг веде активну роботу з міжнародними організаціями, щоб поліпшити методологію щодо стимулюючого тарифоутворення (RAB-регулювання).

«Звичайно, Комісія буде не тільки розглядати питання RAB-тарифів в подальшому, але комісія вже дуже щільно займається цим питанням. На цьому тижні ми опублікували таблицю змін до Проекту методології щодо стимулюючого тарифоутворення. Зараз у нас є діюча методологія і діючі показники, але ми консультуємося з представниками секретаріату Енергетичного співтовариства. Ми отримуємо консультації від USAID щодо тих чи інших конкретних пунктів за методикою, які можливо потрібно поліпшити, щоб ця методика була робочою», - зазначив директор департаменту енергетики НКРЕКП Антон Гудаченко.

За його словами, вкрай важливо впровадити RAB-регулювання в Україні, оскільки розподільні мережі потребують модернізації. А саме питання інвестицій в обладнання і є метою застосування стимулюючого тарифоутворення.

«Наша розподільча галузь і вся енергетична галузь в цілому має недоінвестування. На сьогоднішній день в Україні існує, якщо я не помиляюся, близько 500 мільйонів кілометрів розподільчих мереж, які повинні бути реконструйовані. Потреба в інвестиціях - близько 30 мільярдів гривень. Наша мета, як регулятора, щоб компанії-монополісти надавали якісну електроенергію, якісні та безпечні послуги з постачання електричної енергії безпосередньо споживачеві за адекватні гроші», - підкреслив Гудаченко.

На думку директора департаменту енергетики НКРЕКП, питання RAB-тарифів вже давно виведено в політичну площину, хоча насправді стимулююче тарифоутворення - це просто спосіб запропонувати споживачеві кращу якість послуг.

«Питання не просто винесено в політичну площину, а піддане політичному впливу. Тому ми в короткостроковому майбутньому будемо намагатися проводити максимально детальну інформаційну політику стосовно того, в якій ситуації ми сьогодні перебуваємо, щоб споживач чітко розумів: де він є зараз і де він буде завтра, і якої якості електроенергію отримає», - зазначив Гудаченко.

Як раніше повідомлялося, енергетичний експерт, директор консалтингової компанії Doradztwo Gospodarcze (Польща) Кшиштоф Рогульський вважає, що впровадження RAB-регулювання впливає на інтерес інвесторів до енергетичних активів, які готуються до приватизації в Україні, оскільки дозволять інвестору спрогнозувати, через який період часу він зможе повернути інвестиції в придбаний актив.

Нагадаємо, в Проекті Порядку щодо встановлення тарифів для ОСР (розподільних компаній) передбачені правила гри для переходу на стимулююче тарифоутворення, а також можливість перехідного періоду (витрати +) для тих компаній, які поки не готові перейти на RAB-регулювання. Також враховані рекомендації Енергоспівтовариства в частині об'єднання декількох Порядків в один документ, передбачено обов'язкове надання аудиторського звіту про фінансову діяльність ліцензіатів та ін.