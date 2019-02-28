Нова модель енергоринку унеможливлює монополізм, – експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 1 липня 2019 року в Україні має запрацювати нова модель ринку електроенергії

Зміна моделі енергетичного ринку передусім передбачає його демонополізацію, - Корольчук

Член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, коментуючи рішення Антимонопольного комітету України стосовно компанії ДТЕК, заявив, що реформа роздрібного ринку електроенергії унеможливить порушення конкурентного законодавства. Про це експерт повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні АМКУ прийняв рішення, що нібито «ДТЕК Дніпрообленерго» зловживав монопольним становищем, коли відключив підприємство у Жовтих Водах за борги. АМКУ виписав штраф на 3,5 млн гривень. Зафіксоване АМКУ локальне порушення конкурентного законодавства стосується 2016 року. Воно пов'язане з особливостями колишньої моделі роздрібного ринку електроенергії, коли функції розподілу і поставок поєднували природні монополісти – обленерго» - написав Корольчук.

Зміна моделі енергетичного ринку передусім передбачає його демонополізацію. Зокрема, в рамках реформи з 1 січня 2019 року був запущений роздрібний ринок електроенергії. Внаслідок цього кожен побутовий споживач може самостійно обрати постачальника електроенергії - у новій моделі роздрібного ринку електроенергії споживач укладає договори про надання послуг з розподілу електроенергії споживачу із оператором системи розподілу та про постачання електроенергії споживачу із обраним електропостачальником. Станом на середину лютого ліцензії на постачання електроенергії отримали понад 300 компаній. «За таких умов порушення конкурентного законодавства неможливе», - впевнений експерт.

«На даний момент такі прецеденти неможливі, з 1 січня 2019 року ринок демонополізовано. Функції розподілу та поставки електроенергії розділені. Технічним розподілом електроенергії займаються обленерго, а на ринку поставки почали працювати сотні нових компаній-постачальників», - стверджує Корольчук.

Нагадаємо, у відповідності до Закону «Про ринок електричної енергії», прийнятого Верховною Радою України у квітні 2017 року, починаючи з 1 липня 2019 року в Україні має запрацювати нова модель ринку електроенергії. Вона розроблена у відповідності до вимог Третього енергопакета ЕС, відповідатиме стандартам та правилам країн Європейського союзу та є важливою передумовою інтеграції електроенергетичної мережі України із європейською енергомережею.