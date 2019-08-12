Нові сервіси «Дніпропетровськгаз Збуту» дозволяють клієнту керувати п'ятьма особовими рахунками новини компаній



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Онлайн-сервіси дозволяють значно економити час

З початку року «Дніпропетровськгаз Збут» впровадив три нових сервіси, які дозволяють клієнтам працювати із п'ятьма особовими рахунками. Найпопулярнішим сервісом серед них став Viber акаунт 7104ua, ним користується вже понад 13 тис. споживачів.

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» на додачу до акаунту 7104ua в Viber ввело ще два нових дистанційних способи для контролю за рахунками. Це мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile і мобільний додаток для iPhone - 104 Mobile Light, які дозволяють користуватися відразу п'ятьма особовими рахунками без ускладнень, що пов'язані з додатковими реєстраціями.

«ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» постійно вдосконалює комунікацію з клієнтами та збільшує кількість онлайн-сервісів для своїх клієнтів. Обмін інформацією відбувається оперативно, що дозволяє значно економити час. Дані онлайн-сервіси значно розширюють можливості клієнта. Це і оплата за газ в будь-який зручний час, контроль за надходженнями грошових коштів на особистий рахунок і перевірка балансу», - зазначив директор ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» Тетяна Соболь.

Користування сервісом 7104ua максимально просте. Для роботи з чат-ботом 7104ua необхідно бути підписаним на паблік аккаунт. Для цього, після відкриття профілю Viber-бота на своєму мобільному пристрої треба натиснути на кнопку Повідомлення і отримати автоматичну підписку. Мобільні додатки 104 Mobile або 104 Mobile Light можна завантажити на свій мобільний у Google Play та App Store відповідно. Для входу в аккаунт, використовувати логін і пароль для особистого кабінету на сайті 104.ua або зареєструватися через додаток.

Наразі здійснити онлайн-платежі за газ можливо через особистий кабінет на сайті 104.ua, Viber 7104ua, мобільні додатки 104 Mobile, 104 Mobile Light, платіжні системи iPay.ua, Portmone; Easy Pay, цифровий гаманець Masterpass, Приват24 , Ощад24 та Monobank.