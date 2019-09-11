Нові тарифи на розподіл газу НКРЕКП планує затвердити до кінця вересня



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Тарифи будуть затверджені на основі нової методології

Голова НКРЕКП Оксана Кривенко заявила, що у вересні комісія розпочне процедуру перегляду тарифів на розподіл газу та затвердить нову методологію їх розрахунку.

На зустрічі голови НКРЕКП Оксани Кривенко із керівництвом Першої Енергетичної Асоціації України, яка відбулась 9 вересня у Києві, основна увага була зосереджена на причинах затягування перегляду та встановлення справедливих тарифів для газорозподільних підприємств, які не змінювались більше трьох років. Учасники зустрічі дійшли спільної думки щодо неприпустимості подальшого зволікання з переглядом тарифів. З часом проблема поглиблюється, а ціна питання тільки зростає. Голова НКРЕКП запевнила представників асоціації, що у поточному місяці нова методологія буде затверджена і Комісія розпочне процедуру перегляду тарифів. При цьому будуть враховані економічно обґрунтовані витрати компаній та втрати, пов’язані з несвоєчасним їх переглядом; тарифи будуть затверджені на основі нової методології.

Перша Енергетична Асоціація України протягом останніх 2-х років піднімає питання вкрай незадовільного, критичного фінансово-економічного стану, в якому знаходяться газорозподільчі компанії України через неадекватні тарифи на розподіл газу. Асоціація неодноразово зверталась до Уряду країни, Міненерговугілля, НКРЕКП, Генеральної прокуратури та інших державних установ, які тим чи іншим чином мають вплив на ситуацію.

У травні поточного року за ініціативи Асоціації питання було розглянуто на засіданні Громадської Ради при НКРЕКП та прийняті відповідні рекомендації. Комісєю проведені численні обговорення, розрахунки, погодження, але на жаль, попри неухильне погіршення фінансово-економічного стану газорозподільних компаній, справа ніяк не може зрушити з місця. У серпні поточного року, уже вкотре, Комісія провела громадське обговорення нової методології встановлення тарифів на основі заявленої потужності.