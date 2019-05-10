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    Економіка та фінанси

    Обсяг споживання газу на Рівненщині з початку року зменшився на 22,7%

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    Обсяг споживання газу на Рівненщині з початку року зменшився на 22,7%

    Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів

    Загальний обсяг споживання газу в Рівненській області за 1 квартал 2019 року склав 181,042 млн куб. м, що на 22,7% менше, ніж у 2018 році. В результаті чого, ПАТ «Рівнегаз» недоотримало 46,2 млн грн запланованої тарифної виручки, яка є єдиним джерелом фінансування робіт з обслуговування та модернізації газових мереж.

    Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів. Бюджетна сфера використала менше газу на 0,5 млн куб. м (10,3%), промисловість - на 3,5 млн куб. м (12,5%), населення - на 40,5 млн куб. м (26,9%), а теплопостачальні підприємства - на 8,3 млн куб. м (16,9%).

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    «Якщо обсяги газу падають, відповідно зменшується кількість коштів, які компанія планувала направити на заміну газових мереж та індивідуальних лічильників. Оскільки за розподіл 1 кубометра газу наша компанія отримує всього 0,72 грн із загальної вартості, таке різке падіння споживання суттєво впливає на фінансовий стан компанії», - зазначив директор комерційний ПАТ «Рівнегаз» Віктор Осницький.

    Падіння обсягів розподілу газу позначається на фінансовому стані ПАТ «Рівнегаз» і спроможності компанії реалізовувати заходи передбачені інвестиційною програмою. Ситуацію з падінням обсягів ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ. Станом на 01.04.2019 року заборгованість бюджетних організацій складає більше 1 млн грн.  Найбільша заборгованість у теплоенергетиці , що перевищує 22 млн грн.

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