Обсяг споживання газу на Рівненщині з початку року зменшився на 22,7%



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Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів

Загальний обсяг споживання газу в Рівненській області за 1 квартал 2019 року склав 181,042 млн куб. м, що на 22,7% менше, ніж у 2018 році. В результаті чого, ПАТ «Рівнегаз» недоотримало 46,2 млн грн запланованої тарифної виручки, яка є єдиним джерелом фінансування робіт з обслуговування та модернізації газових мереж.

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів. Бюджетна сфера використала менше газу на 0,5 млн куб. м (10,3%), промисловість - на 3,5 млн куб. м (12,5%), населення - на 40,5 млн куб. м (26,9%), а теплопостачальні підприємства - на 8,3 млн куб. м (16,9%).

«Якщо обсяги газу падають, відповідно зменшується кількість коштів, які компанія планувала направити на заміну газових мереж та індивідуальних лічильників. Оскільки за розподіл 1 кубометра газу наша компанія отримує всього 0,72 грн із загальної вартості, таке різке падіння споживання суттєво впливає на фінансовий стан компанії», - зазначив директор комерційний ПАТ «Рівнегаз» Віктор Осницький.

Падіння обсягів розподілу газу позначається на фінансовому стані ПАТ «Рівнегаз» і спроможності компанії реалізовувати заходи передбачені інвестиційною програмою. Ситуацію з падінням обсягів ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ. Станом на 01.04.2019 року заборгованість бюджетних організацій складає більше 1 млн грн. Найбільша заборгованість у теплоенергетиці , що перевищує 22 млн грн.