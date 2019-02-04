Оформлення земельної ділянки можуть пришвидшити у 10 разів



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Сьогодні, щоб оформити земельну ділянку треба 54 документи і від 9 місяців до 2-х років очікувати проходження процедур

У міністерстві збираються зменшити кількість паперових документів та обмежити строки проведення процедур

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України вирішили пришвидшити у 10 разів строки та процедуру оформлення земельної ділянки. Про це йшлося на засіданні.

Як зазначається, було прийнято протокольне доручення Мінагрополітиці, Держгеокадастру разом з Мінекономрозвитку та іншими зацікавленими органами вивчити кращий іноземний досвід. Мова йде про можливість безоплатної приватизації земельної ділянки, передачі у користування або продажу з земель державної або комунальної власності.

«Сьогодні, щоб оформити земельну ділянку, потрібно у прямому сенсі слова, пройти всі кола пекла. 54 документи, від 9 місяців до 2-х років проходження процедур. Це велике адміністративне навантаження на наших громадян і зайве затягування процедур, що, окрім всього, стримує розвиток економіки та перешкоджає залученню нових інвестицій. Тому зараз спільно з профільними відомствами та експертами вивчається можливість оптимізації цієї послуги», - повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

Відтак, згідно з дорученням, заплановано:

- встановити вичерпний перелік документів, що необхідно подавати, та запровадити можливість отримати послугу на підставі єдиного звернення в онлайн-режимі;

- скасувати 51 паперовий документ, запровадивши електронні сервіси;

- надати можливість місцевим органам влади здійснювати держреєстрацію земельних ділянок;

- скасувати необхідність отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та запровадити добровільне попереднє погодження її місця розташування;

- удосконалити процедуру нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

- чітко обмежити строки підготовки та проведення процедур та інші важливі зміни.