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    Економіка та фінанси

    Омелян: в Україні знизили ставки портових зборів на 20% - Омелян

    Профільний міністр підкреслив, що зниження ставок портових зборів є першим кроком, але не останнім
    Уряд підтримав пропозицію Міністерства інфраструктури щодо зниження ставок портових зборів: корабельного, канального, маякового, санітарного, якірного, причального та адміністративного - на 20%, починаючи з 1 січня 2018 року. Відповідне розпорядження уряду було погоджено під час засідання у четвер, йдеться на сайті Урядового порталу. 
    • Сьогодні, 06:38
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    Міністр інфраструктури Володимир Омелян у прес-центрі &laquo;Главкома&raquo;
    Міністр інфраструктури Володимир Омелян у прес-центрі «Главкома»

    Профільний міністр підкреслив, що зниження ставок портових зборів є першим кроком, але не останнім

    Уряд підтримав пропозицію Міністерства інфраструктури щодо зниження ставок портових зборів: корабельного, канального, маякового, санітарного, якірного, причального та адміністративного - на 20%, починаючи з 1 січня 2018 року.

    Відповідне розпорядження уряду було погоджено під час засідання у четвер, йдеться на сайті Урядового порталу. 

    «Ми обіцяли – і ми зробили. Дякую уряду за підтримку такої важливої ініціативи. Ми розраховуємо на комплексний ефект від впровадження такого рішення: здешевлення логістики, збільшення обсягів перевалки вантажів українськими портами, підвищення їх конкурентоздатності, і як наслідок – повноцінне включення України до міжнародних транспортних коридорів, розвиток Нового шовкового шляху», - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

    Він підкреслив, що зниження ставок портових зборів є першим кроком, але не останнім.

    «Ця перемога є важливою, але разом з тим – проміжною. Ми будемо знижувати збори і надалі», - резюмував Омелян.

    Нагадаємо, у четвер Кабмін затвердив п’ятирічну концепцію розвитку доріг на 322 млрд грн

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