Омелян: в Україні знизили ставки портових зборів на 20% - Омелян

Профільний міністр підкреслив, що зниження ставок портових зборів є першим кроком, але не останнім

Уряд підтримав пропозицію Міністерства інфраструктури щодо зниження ставок портових зборів: корабельного, канального, маякового, санітарного, якірного, причального та адміністративного - на 20%, починаючи з 1 січня 2018 року. Відповідне розпорядження уряду було погоджено під час засідання у четвер, йдеться на сайті Урядового порталу.



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Міністр інфраструктури Володимир Омелян у прес-центрі «Главкома»

Профільний міністр підкреслив, що зниження ставок портових зборів є першим кроком, але не останнім

Уряд підтримав пропозицію Міністерства інфраструктури щодо зниження ставок портових зборів: корабельного, канального, маякового, санітарного, якірного, причального та адміністративного - на 20%, починаючи з 1 січня 2018 року.

Відповідне розпорядження уряду було погоджено під час засідання у четвер, йдеться на сайті Урядового порталу.

«Ми обіцяли – і ми зробили. Дякую уряду за підтримку такої важливої ініціативи. Ми розраховуємо на комплексний ефект від впровадження такого рішення: здешевлення логістики, збільшення обсягів перевалки вантажів українськими портами, підвищення їх конкурентоздатності, і як наслідок – повноцінне включення України до міжнародних транспортних коридорів, розвиток Нового шовкового шляху», - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Він підкреслив, що зниження ставок портових зборів є першим кроком, але не останнім.

«Ця перемога є важливою, але разом з тим – проміжною. Ми будемо знижувати збори і надалі», - резюмував Омелян.

Нагадаємо, у четвер Кабмін затвердив п’ятирічну концепцію розвитку доріг на 322 млрд грн.