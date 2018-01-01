Кабмін затвердив п’ятирічну концепцію розвитку доріг на 322 млрд грн

Програма передбачає відновлення і розвиток мережі доріг за маршрутним принципом

Кабінет міністрів України затвердив концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2018-2022 рр. Рішення було ухвалено на засіданні у четвер, 11 січня. Згідно з концепцією метою програми є створення сучасної мережі автодоріг, яка дасть змогу збільшити обсяг перевезень і поліпшити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Програма передбачає відновлення і розвиток мережі доріг за маршрутним принципом

Кабінет міністрів України затвердив концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2018-2022 рр. Рішення було ухвалено на засіданні у четвер, 11 січня.

Згідно з концепцією метою програми є створення сучасної мережі автодоріг, яка дасть змогу збільшити обсяг перевезень і поліпшити інвестиційний клімат, забезпечити ефективність транспортних послуг.

Програма передбачає, зокрема, відновлення і розвиток мережі доріг за маршрутним принципом, наприклад, із Заходу на Схід, завершення будівництва об'єктів високого рівня готовності, поетапне введення довгострокових контрактів, активізацію співпраці з міжнародними фінансовими організаціями для залучення коштів, створення умов для залучення інвесторів, упровадження геоінформаційної системи управління дорогами тощо.

Серед очікуваних результатів реалізації програми: поліпшення стану 9,1 тис. км доріг, будівництво та реконструкція 1 тис. км доріг, надходження додаткових коштів від транзитних автомобільних перевезень, широке використання експортного та логістичного потенціалу, зниження собівартості перевезень.

Також зазначається, що розрахункова потреба в трудових ресурсах для виконання програми становить близько 55 тис. робочих місць.

Фінансування програми планується здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, МФО, інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування становить 322,575 млрд грн, з яких 176 млрд грн - бюджетні кошти.

Джерело: Інтерфакс-Україна