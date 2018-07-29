Оновлений полтавський аеропорт прийняв перших пасажирів



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До Полтави прибули туристи з США, Канади, Китаю, Європи

У неділю, 29 липня, аеропорт «Полтава» після реконструкції вперше після реконструкції прийняв пасажирський рейс. Про це повідомляють «Новини Полтавщини».

Близько трьох десятків іноземних туристів із Запоріжжя прилетіли на середньо магістральному літаку «Як-40» .

«Ми група іноземних авіалюбителів і часто любимо літати на таких літаках, як «Як» в інші міста. Україна дуже красива країна, в Полтаві ми перший раз. Політ дуже сподобався, нас зустрічали дівчата в національних костюмах. У Полтаві є музей авіації, подивимося рідкісні літаки», – розповів після приземлення турист з Нідерландів Єрун Кейзер.

Командир літака Як-40 Олександр Жигалов літає з 1979 року. Пригадує, як востаннє прилітав до Полтави років 30 тому.

«Політ проходив нормально, практично в ідеальних умовах, полоса гарна, м’яко приземлились, пасажири залишились задоволені. 30 років тому був у Полтаві, тоді ще був рейс Полтава-Сочі, була ночівля, гарне кафе, жили в готелі «Інтурист». За 30 років аеропорт у Полтаві дуже змінився, став кращим», – говорить він.

Як повідомив генеральний директор аеропорту «Полтава» Володимир Окара, прилетіли туристи з ближнього і дальнього зарубіжжя – США, Канада, Китай, Європа.

Після відвідин Полтави туристи полетять у Кривий Ріг і повернуться до Запоріжжя.

Нагадаємо, 20 грудня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про надання аеропорту «Полтава» статус міжнародного. У лютому стартувало голосування щодо назви аеропорту «Полтава» – пропонувалось його перейменувати на честь одного з видатних діячів – Миколи Гоголя, Івана Котляревського, Івана Мазепи, Симона Петлюри, Григорія Сковороди. 15 березня у Полтавській ОДА обрали нового генерального директора аеропорту Полтава. Ним став Володимир Окара. А з квітня розпочались ремонтні роботи.