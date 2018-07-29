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    Економіка та фінанси

    Оновлений полтавський аеропорт прийняв перших пасажирів

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    Оновлений полтавський аеропорт прийняв перших пасажирів

    До Полтави прибули туристи з США, Канади, Китаю, Європи

    У неділю, 29 липня, аеропорт «Полтава» після реконструкції вперше після реконструкції прийняв пасажирський рейс. Про це повідомляють «Новини Полтавщини».

    Близько трьох десятків іноземних туристів із Запоріжжя прилетіли на середньо магістральному літаку «Як-40» .

    «Ми група іноземних авіалюбителів і часто любимо літати на таких літаках, як «Як» в інші міста. Україна дуже красива країна, в Полтаві ми перший раз. Політ дуже сподобався, нас зустрічали дівчата в національних костюмах. У Полтаві є музей авіації, подивимося рідкісні літаки», – розповів після приземлення турист з Нідерландів Єрун Кейзер.

    Командир літака Як-40 Олександр Жигалов літає з 1979 року. Пригадує, як востаннє прилітав до Полтави років 30 тому.

    «Політ проходив нормально, практично в ідеальних умовах, полоса гарна, м’яко приземлились, пасажири залишились задоволені. 30 років тому був у Полтаві, тоді ще був рейс Полтава-Сочі, була ночівля, гарне кафе, жили в готелі «Інтурист». За 30 років аеропорт у Полтаві дуже змінився, став кращим», – говорить він.

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    Оновлений полтавський аеропорт прийняв перших пасажирів
    Оновлений полтавський аеропорт прийняв перших пасажирів
    Оновлений полтавський аеропорт прийняв перших пасажирів
    Оновлений полтавський аеропорт прийняв перших пасажирів
    Оновлений полтавський аеропорт прийняв перших пасажирів
    Оновлений полтавський аеропорт прийняв перших пасажирів

    Як повідомив генеральний директор аеропорту «Полтава» Володимир Окара, прилетіли туристи з ближнього і дальнього зарубіжжя – США, Канада, Китай, Європа.

    Після відвідин Полтави туристи полетять у Кривий Ріг і повернуться до Запоріжжя.

    Нагадаємо, 20 грудня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про надання аеропорту «Полтава» статус міжнародного. У лютому стартувало голосування щодо назви аеропорту «Полтава» – пропонувалось його перейменувати на честь одного з видатних діячів – Миколи Гоголя, Івана Котляревського, Івана Мазепи, Симона Петлюри, Григорія Сковороди. 15 березня у Полтавській ОДА обрали нового генерального директора аеропорту Полтава. Ним став Володимир Окара. А з квітня розпочались ремонтні роботи.

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