ООН за підсумками 2022 року оцінила скорочення української економіки в 35%

Причина різкого падіння показників - війна

Повномасштабне вторгнення Росії, яке почалося 24 лютого 2022 року, стало причиною скорочення української економіки за результатами року більш ніж на 35%. Про це йдеться у звіті «Світовий економічний стан та перспективи 2023», який був представлений заступником генсека ООН Лі Цзюньхуа.

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«Економіка України скоротилася на більш ніж 35% у 2022 році через масове руйнування інфраструктури, зокрема залізничного та інших сполучень із сусідніми країнами, дорожньої мережі та мостів. Порушено виробничу та торговельну діяльність, є великі втрати робочої сили через міграцію або призову до армії», — йдеться у звіті ООН. До того ж російські удари по енергетичній інфраструктурі перешкоджають поверненню людей додому.

Через пряме монетарне фінансування Національного банку, яке забезпечило покриття близько третини загальних потреб державних витрат, були виснажені валютні резерви. Це, в свою чергу, спричинило девальвацію національної валюти.

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Щомісячний дефіцит бюджету країни в документі ООН оцінюється на рівні $5 млрд.

«Перспективи української економіки у 2023 та 2024 роках дуже невизначені і залежатимуть від багатьох чинників, зокрема від припинення бойових дій та початку відновлювальних робіт», — констатують економісти.