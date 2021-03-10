Оператор мереж пояснив, як приєднатися до системи газопостачання

«Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК

«Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК

У 2020 році до 104.ua Клієнтського простору Миколаївщини звернулося 21,4 тисяч клієнтів

У 2020 році найбільше звернень клієнтів до 104.ua Клієнтського простору стосувалося питань особових рахунків та газифікації. Зареєстровано 360 заяв на приєднання до системи газопостачання та прокладання внутрішніх мереж, 600 заяв на реконструкцію, 390 – на виготовлення проектної документації і понад 800 – на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

«Газорозподільна компанія АТ «Миколаївгаз» – беззаперечний лідер у наданні ліцензованих послуг з газифікації та технічного обслуговування мереж. Досвід фахівців у поєднанні з новітніми технологіями дозволяють виконувати роботи будь-якого рівня складності. Наші клієнти можуть отримати до 40 різних послуг: замовити ремонт, установку або заміну газового обладнання, лічильника, виготовлення технічних умов, проектної документації, укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, отримати послугу з приєднання до газових мереж та багато іншого. Ми створюємо сервісну модель, яка орієнтується на потреби наших клієнтів. Сервіс повинен говорити сам за себе», – констатує начальник Миколаївського управління клієнтського сервісу Юлія Давидчук.

104.ua Клієнтський простір – універсальна точка взаємодії споживачів газу з АТ «Миколаївгаз». У складі Миколаївського управління області функціонує три великих відділення: Миколаївське, Баштанське, Вознесенське. Окрім того, майже в кожному районі області є клієнтські простори з обслуговування клієнтів.

Наразі компанія здійснює навчання та перепідготовку фахівців з обслуговування клієнтів, а також фахівців технічних напрямків. Вдосконалюються процеси обміну інформацією між підрозділами, що допоможе пришвидшити та спростити процеси надання послуг.

Наразі 104.ua Клієнтський простір впроваджує нову послугу – продаж газового обладнання. Котли, водонагрівачі, лічильники, модеми, сигналізатори – все необхідне, для комфорту і затишку в оселях споживачів. Експертну консультацію з підбору обладнання клієнтам надають персональні менеджери, контролюють процес встановлення приладів та отримання гарантії від сертифікованих виробників газового обладнання.

АТ «Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.

У 2020 році АТ «Миколаївгаз» доставила своїм клієнтам 421,5 млн куб.м газу.