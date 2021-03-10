Оператор мереж пояснив, як приєднатися до системи газопостачання
У 2020 році до 104.ua Клієнтського простору Миколаївщини звернулося 21,4 тисяч клієнтів
У 2020 році найбільше звернень клієнтів до 104.ua Клієнтського простору стосувалося питань особових рахунків та газифікації. Зареєстровано 360 заяв на приєднання до системи газопостачання та прокладання внутрішніх мереж, 600 заяв на реконструкцію, 390 – на виготовлення проектної документації і понад 800 – на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.
«Газорозподільна компанія АТ «Миколаївгаз» – беззаперечний лідер у наданні ліцензованих послуг з газифікації та технічного обслуговування мереж. Досвід фахівців у поєднанні з новітніми технологіями дозволяють виконувати роботи будь-якого рівня складності. Наші клієнти можуть отримати до 40 різних послуг: замовити ремонт, установку або заміну газового обладнання, лічильника, виготовлення технічних умов, проектної документації, укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, отримати послугу з приєднання до газових мереж та багато іншого. Ми створюємо сервісну модель, яка орієнтується на потреби наших клієнтів. Сервіс повинен говорити сам за себе», – констатує начальник Миколаївського управління клієнтського сервісу Юлія Давидчук.
104.ua Клієнтський простір – універсальна точка взаємодії споживачів газу з АТ «Миколаївгаз». У складі Миколаївського управління області функціонує три великих відділення: Миколаївське, Баштанське, Вознесенське. Окрім того, майже в кожному районі області є клієнтські простори з обслуговування клієнтів.
Наразі компанія здійснює навчання та перепідготовку фахівців з обслуговування клієнтів, а також фахівців технічних напрямків. Вдосконалюються процеси обміну інформацією між підрозділами, що допоможе пришвидшити та спростити процеси надання послуг.
Наразі 104.ua Клієнтський простір впроваджує нову послугу – продаж газового обладнання. Котли, водонагрівачі, лічильники, модеми, сигналізатори – все необхідне, для комфорту і затишку в оселях споживачів. Експертну консультацію з підбору обладнання клієнтам надають персональні менеджери, контролюють процес встановлення приладів та отримання гарантії від сертифікованих виробників газового обладнання.