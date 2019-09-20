Оржель повідомив, за яких умов Україна підпише транзитний контракт з Росією



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«Ціна має бути справді ринкова, виходячи з тих трендів, які є на європейському ринку», - заявив міністр Олексій Оржель

Контракт із російським «Газпромом» на прямі постачання газу в Україну можливий лише на ринкових умовах.

Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель під час пресконференції в Києві у п'ятницю, 20 вересня, коментуючи підсумки тристоронніх переговорів у Брюсселі.

«Російська сторона порушувала питання про пряме постачання, і ми дійшли згоди, що подальше обговорення цього питання в рамках консультацій має ґрунтуватися на ринкових умовах», - повідомив Оржель.

«Тобто, ціна має бути справді ринкова, виходячи з тих трендів, які є на європейському ринку, безпосередньо логічно пов'язана», - сказав він.

В четвер за підсумками переговорів в Брюсселі Оржель повідомив, що російська сторона підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит свого газу в Європу через газотранспортну систему України відповідно до європейських правил.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що обидві сторони, Україна і Росія, демонструють готовність знайти рішення по транзиту газу. Він висловив упевненість, що поставки газу продовжаться без перерви.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Москва на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі заявила про готовність укласти транзитний контракт з Україною за нормами Євросоюзу. У той же час, якщо Україна не встигне впровадити норми ЄС, Росія пропонує продовжити діючий контракт на короткий термін.

Джерело: Інтерфакс-Україна