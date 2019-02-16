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    Економіка та фінанси

    Осучаснення пенсій: коли і на скільки зросте їх розмір

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    З 1 березня пенсії зростуть на 17-20% - Осучаснення пенсій: коли і на скільки зросте їх розмір
    З 1 березня пенсії зростуть на 17-20%

    В уряді заявили, що пенсії будуть перераховуватися щорічно в автоматичному режимі

    В результаті осучаснення пенсій їх розмір з 1 березня цього року зросте на 17-20%. Про це в ефірі «5 каналу» заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

    Він наголосив, що, починаючи з цього року, пенсії будуть перераховуватися щорічно в автоматичному режимі. «Це одна з найголовніших позицій реформи, яку було запроваджено. Тепер, незважаючи ні на що, у березні місяці, щороку 1 березня, буде проводитися осучаснення пенсійних виплат. Це вперше за останні 5-7 років ми прийшли до такого процесу, коли можемо гарантувати осучаснення пенсій всім категоріям громадян», – зазначив Розенко, якого цитує прес-служба уряду.

    Міністр нагадав, що багато років поспіль в Україні взагалі не проводили перерахунок пенсій. «Останнє осучаснення відбулося у жовтні 2017 року. Але треба згадати, що до цього моменту 7 років не було жодного перерахунку і осучаснення пенсій», - сказав він.

    Розенко також зауважив, що у бюджеті достатньо коштів для здійснення перерахунку пенсій. «Необхідний ресурс для підвищення пенсійних виплат є», - сказав він.

    Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в Україні з 1 березня вперше розпочнеться автоматична індексація пенсій. 

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