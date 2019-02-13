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    Економіка та фінанси

    В Україні вперше пройде автоматична індексація пенсій

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    За минулий рік середній розмір пенсії зріс у 1,5 раза, - прем'єр - В Україні вперше пройде автоматична індексація пенсій
    За минулий рік середній розмір пенсії зріс у 1,5 раза, - прем'єр

    Гройсман оголосив автоматичну індексацію пенсій з 1 березня

    В Україні з 1 березня вперше розпочнеться автоматична індексація пенсій. Про це на презентації звіту уряду за минулий рік заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

    За словами прем’єра, за минулий рік середній розмір пенсії зріс у 1,5 раза. Гройсман також оголосив, що з 1 березня розпочнеться перша автоматична індексація пенсій.

    «Минулого року пенсії були підвищені на 1476 гривень для 550 тисяч військових пенсіонерів», - підкреслив він.

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    Нагадаємо, раніше Гройсман заявляв, що перерахунок пенсій у 2019 році буде здійснюватися автоматично.

    «У січні у нас буде перерахунок пенсій для військових пенсіонерів, це десь 500 тис. осіб. А 1 березня буде масовий перерахунок пенсій для всіх українських громадян. Це буде вперше автоматична індексація», - зазначав прем'єр. Крім того, він підкреслив, що тепер індексація буде проводитися щорічно.

    Відзначимо, раніше голова правління Пенсійного фонду Євген Капінус підкреслив, що на сьогодні в Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів.

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