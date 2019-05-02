«Пакунки малюка» отримали вже 170 тисяч сімей – прем’єр



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В комплект входить 25 предметів

«Пакунок малюка» дарують батькам під час виписки з пологового будинку

В Україні з моменту дії програми видачі одноразової допомоги «пакунок малюка» допомогу отримали 170 тисяч сімей.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

«Пакунок малюка» дарують батькам під час виписки з пологового будинку. За час існування програми вже близько 170 тисяч сімей отримали подарунок від уряду. Для нас особливо важливо допомогти українським сім'ям у такий відповідальний час», - заявив він.

Гройсман уточнив, що в «пакунок малюка», який видається кожній молодій матері, входять предмети, необхідні в перші місяці життя дитини - пелюшки, підгузники, одяг, присипки, всього 25 предметів.

Як відомо, в Україні у 2018 році з початку роботи проекту 113 тисяч породіль отримали «пакунки малюка».

Програма, якою запроваджено надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» сім’ям, в яких народилася дитина, стартувала 1 вересня 2018 року.