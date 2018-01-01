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    Економіка та фінанси

    Парламент дозволив створити Кредитний реєстр Нацбанку

    Законопроект врегулює проблему кредитних ризиків в Україні
    Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 7114-д про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків. За цей документ проголосували 226 нардепів. У пояснювальній записці повідомляється, що проектом Закону
    • Сьогодні, 17:31
    • Розсилка

    Законопроект врегулює проблему кредитних ризиків в Україні

    Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 7114-д про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків. За цей документ проголосували 226 нардепів.

    У пояснювальній записці повідомляється, що проектом Закону передбачається передача інформації до Кредитного реєстру по кредитах, заборгованість за якими становить більше розміру 100 мінімальних заробітних плат (на даний момент – 320 тисяч гривень).

    Такий підхід надає можливість забезпечити збирання інформації щодо найбільш ризикових кредитів.

    Верховна Рада Національний банк кредит закон
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