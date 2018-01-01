Парламент дозволив створити Кредитний реєстр Нацбанку
- Сьогодні, 17:31
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Законопроект врегулює проблему кредитних ризиків в Україні
Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 7114-д про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків. За цей документ проголосували 226 нардепів.
У пояснювальній записці повідомляється, що проектом Закону передбачається передача інформації до Кредитного реєстру по кредитах, заборгованість за якими становить більше розміру 100 мінімальних заробітних плат (на даний момент – 320 тисяч гривень).
Такий підхід надає можливість забезпечити збирання інформації щодо найбільш ризикових кредитів.