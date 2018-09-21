Пасенюк назвав три галузі з найвищим інвестиційним потенціалом



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Макар Пасенюк переконаний, що потрібні прозорі ринкові механізми і рівні правила гри

Найбільшим потенціалом із залучення інвестицій мають АПК, енергетика та інфраструктура України - Макар Пасенюк

Прямі інвестиції залишаються головним реальним драйвером зростання ВВП в Україні на тлі сьогоднішніх економічних реалій, зовнішньої кон'юнктури і зобов'язань, які Україна взяла на себе перед міжнародними кредиторами. Про це заявив керуючий партнер групи ICU Макар Пасенюк під час дискусії на Українському фінансовому форумі (# UkrFinForum2018 ), організованому групою ICU.

На думку Макара Пасенюка, для якісного прориву в зростанні економіки потрібен прорив в розмірі і термінах припливу інвестицій. Вони допоможуть відносно швидко запустити промислове виробництво, збільшити споживання і наростити базу власного капіталу, на який можна буде залучати боргове фінансування як всередині країни, так і ззовні, збільшуючи темпи зростання. При цьому Пасенюк переконаний, що приватний сектор на тлі світової кон'юнктури і своїх проблем не впорається із завданням істотного залучення інвестицій.

«На жаль, без істотних зусиль з боку держави якісно збільшити цифру інвестицій неможливо», - заявив він.

Пасенюк виділив три найбільших сектора економіки, що представляють основний інтерес для реалізації таких державних ініціатив, адже в них можливий ефект масштабу.

Найбільшим якісним потенціалом по залученню інвестицій і впливу на економічну стабільність, за словами експерта, має аграрний комплекс, на який вже припадає близько 15% ВВП. Основне питання, підкреслює керуючий партнер групи ICU, це скасування мораторію на продаж землі сільгосппризначення.

«В Україні обсяг сільськогосподарського земельного банку становить близько 25 млн га, близько 10 млн га з яких знаходиться в держвласності. Середня ставка комерційної оренди становить близько $140-150 / га в рік, а значить, вартість с / г землі в Україні знаходиться в діапазоні $1500-2000 / га. Таким чином, вартість всієї державної землі становить $15-20 млрд, що можна порівняти з існуючою програмою МВФ Extended Fund Facility в сумі $17,5 млрд і більш ніж удвічі перевищує нетто-резерви НБУ, які становлять $6.8 млрд доларів », - підрахував Пасенюк, додавши, що ці елементарні розрахунки не включають ефект мультиплікатора ВВП і додаткових інвестицій, які неминуче будуть зроблені в інфраструктуру. «Я впевнений, що цифру в $15 млрд можна буде залучити протягом трьох років», - підкреслив він.

На друге місце він поставив енергетичний сектор, частка якого становить близько 8% ВВП України, але при цьому сектор є стратегічно важливим для суверенітету країни і має суттєвий вплив на торговельний дефіцит. Макар Пасенюк переконаний, що Україна здатна повністю забезпечити свої потреби в енергоресурсах, перш за все, в природному газі. Його розвідані резерви на сьогоднішній день становлять близько 600 млрд м3, що ставить Україну на третє місце в Європі після Норвегії та Нідерландів. За його словами, Україні необхідно близько 3 млрд доларів прямих інвестицій в розробку для того, щоб забезпечити себе газом.

«Ліквідація імпорту газу призведе до економії витрат на загальний імпорт на $2,5-3 млрд, що за інших рівних приведе Україну до значного скорочення дефіциту поточного рахунку, який в даний час знаходиться на рівні -3,5млрд дол на рік», - говорить він.

За словами Пасенюка, основні необхідні реформи для цього вже були зроблені - знижена рента, прописане законодавство про розподіл продукції. Щоб посилити привабливість галузі для інвесторів, потрібні ринкові ціни на газ для всіх категорій споживачів, розвиток прозорої та зрозумілої системи аукціонів з продажу спецдозволів на розробку надр. Також важливо модернізувати законодавство нафтогазової галузі і Кодекс про надра відповідно до європейських норм.

Третій за масштабами і значущістю сектор - транспорт і інфраструктура, на який припадає близько 6% ВВП. «З огляду на географічне розташування, цей сектор є безумовно перспективним напрямком інвестування. Він виграє від прийняття і запуску приватно-державних партнерств і реформи «Укрзалізниці», - переконаний Пасенюк. На його думку, успадкована від СРСР зношена і неефективна інфраструктура негативно впливає на конкурентні позиції українського бізнесу, а її оновлення потребує значних інвестицій. Наприклад, модернізація залізниць може зажадати $2 млрд, а ремонт автомобільних доріг - понад $4 млрд.

Щоб інвестори готові були вкладати кошти в українську інфраструктуру, потрібні прозорі ринкові механізми і рівні правила гри - переконаний Макар Пасенюк.