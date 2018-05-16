Під виглядом ремонтних робіт чиновники КМДА навмисно позбавили киян гарячої води - Борислав Береза

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За оптимістичними прогнозами, постачання гарячої води у Києві відновлять 1 червня

Під виглядом ремонтних робіт чиновники Київської міської державної адміністрації навмисно позбавили киян гарячої води. Про це заявив народний депутат Борислав Береза.

За інформацією народного депутата, справжня причина відсутності гарячого водопостачання в більшості районів столиці в іншому - чиновники міськадміністрації під виглядом масштабних ремонтів намагаються мінімізувати збитки від діяльності КП «Київтеплоенерго».

«Гарячої води у восьми районах Києва з десяти немає і не буде. За оптимістичними прогнозами - до 1 червня. У число постраждалих потрапили жителі Святошинського, Шевченківського, Солом'янського, Подільського, Голосіївського, Оболонського, частини Дарницького та Печерського районів. За офіційною версією КМДА це пов'язано з тим, що місто об'єднало техрегламентні роботи з підготовки мереж до зими і процес переукладання договорів на поставку газу. У той же час загальний обсяг теплоенергії, який щодоби виробляють київські ТЕЦ і єдиний в Україні сміттєспалювальний завод, перебудований в мінітеплоцентраль, становить 6700 Гкал теплової енергії. За даними «Київенерго» цього достатньо, щоб забезпечити в міжопалювальний сезон гарячою водою 70% киян», - написав Береза в мережі Facebook.

Нардеп стверджує, що гаряче водопостачання можна відновити в тому випадку, якщо міська влада знайде бюджетні кошти на покриття збитків комунального підприємства «Київтеплоенерго».

«Виходить, що нагріти воду київські ТЕЦ можуть, а комунальний оператор мереж - доставити її не може. Парадокс? І так, і ні. Вся справа в тому, що відсутність гарячої води в Києві - це тільки верхівка айсберга, яку бачать споживачі. Насправді, в тепловій сфері - купа проблем, які не вирішувалися роками. Головна причина - збитковість гарячого водопостачання, особливо в міжопалювальний період. Тільки якщо в інших містах збитки від забезпечення населення теплом і гарячою водою лягають на місцеві бюджети, то київська влада пішла іншим шляхом - призупинити збиткову діяльність! А киянам повісили на вуха локшину про нібито тотальні ремонтні роботи!» - підкреслив він.

Як раніше повідомлялося, згідно з рішенням Київради, з 1 травня функції щодо забезпечення столичних споживачів гарячою водою і теплом перейшли від ПАТ «Київенерго» до підконтрольного КМДА комунальному підприємства «Київтеплоенерго».