Підстави для затримання співробітників ДТЕК відсутні – рішення суду



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8 серпня детективи НАБУ оголосили про підозру шести особам у, так званій, справі «Роттердам+», серед яких двоє співробітників компанії ДТЕК

Суд відхилив клопотання обвинувачення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та призначив співробітнику ДТЕК заставу у сумі 9,6 млн грн

До Солом’янського районного суду міста Києва сьогодні, 16 серпня 2019 року, добровільно прибув другий співробітник компанії ДТЕК у супроводі сторони захисту.

Зваживши на аргументи захисту, який наполягає на безпідставності оголошених НАБУ підозр у справі «Роттердам+», суд відхилив клопотання обвинувачення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та призначив співробітнику ДТЕК заставу у сумі 9,6 млн грн.

Нагадаємо, 14 серпня 2019 року, Солом’янський суд міста Києва обрав аналогічний вид запобіжного заходу одному зі співробітників компанії ДТЕК.

Два співробітника ДТЕК перервали свої відпустки та повернулись до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ. В компанії ДТЕК наголошують на порядності та високому професіоналізмі своїх співробітників та заявили, що нададуть їм повну правову підтримку для захисту їх прав, честі та ділової репутації.

8 серпня детективи НАБУ оголосили про підозру шести особам у, так званій, справі «Роттердам+», серед яких двоє співробітників компанії ДТЕК.