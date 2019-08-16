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    Економіка та фінанси

    Підстави для затримання співробітників ДТЕК відсутні – рішення суду

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    8 серпня детективи НАБУ оголосили про підозру шести особам у, так званій, справі &laquo;Роттердам+&raquo;, серед яких двоє співробітників компанії ДТЕК - Підстави для затримання співробітників ДТЕК відсутні – рішення суду
    8 серпня детективи НАБУ оголосили про підозру шести особам у, так званій, справі «Роттердам+», серед яких двоє співробітників компанії ДТЕК

    Суд відхилив клопотання обвинувачення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та призначив співробітнику ДТЕК заставу у сумі 9,6 млн грн

    До Солом’янського районного суду міста Києва сьогодні, 16 серпня 2019 року,  добровільно прибув другий співробітник компанії ДТЕК у супроводі сторони захисту.

    Зваживши на аргументи захисту, який наполягає на безпідставності оголошених НАБУ підозр у справі «Роттердам+», суд відхилив клопотання обвинувачення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та призначив співробітнику ДТЕК заставу у сумі 9,6 млн грн.

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    Нагадаємо, 14 серпня 2019 року, Солом’янський суд міста Києва обрав аналогічний вид запобіжного заходу одному зі співробітників компанії ДТЕК.

    Два співробітника ДТЕК перервали свої відпустки та повернулись до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ. В компанії ДТЕК наголошують на порядності та високому професіоналізмі своїх співробітників та заявили, що нададуть їм повну правову підтримку для захисту їх прав, честі та ділової репутації.

    8 серпня детективи НАБУ оголосили про підозру шести особам у, так званій, справі «Роттердам+», серед яких двоє співробітників компанії ДТЕК.

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