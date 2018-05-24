Підвищення експортного мита на металобрухт не суперечить Угоді про Асоціацію з ЄС, - експерт

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У 2018 році експортне мито на український металобрухт в ЄС зменшилося до 7,5 EUR/тонну з 9,5 EUR/тонну

В Угоді про Асоціацію України та ЄС є графік обнулення експортного мита на металобрухт, він розрахований на вісім років.

Підвищення експортного мита на металобрухт до 42 EUR/тонну, передбачене законом №8226, ухваленим Верховною Радою 17 травня 2018 року, не суперечить Угоді про Асоціацію України та ЄС.

Про це в коментарі бізнес-порталу UAprom заявила Ольга Стефанишина, генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Ні, не суперечить. В Угоді про Асоціацію України та ЄС є графік обнулення цього мита. Він розрахований на вісім років. Щороку ставка експортного мита на поставки українського металобрухту в ЄС знижуватиметься», - сказала вона.

За її словами, у 2018 році експортне мито на український металобрухт в ЄС зменшилося до 7,5 EUR/тонну з 9,5 EUR/тонну.

Як зазначила Стефанишина, міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою, зокрема і Угода про Асоціацію України та ЄС, мають вищу силу, ніж закон України. Тому на митниці з експортерів металобрухту в країни Євросоюзу стягують мито, передбачене Угодою про Асоціацію.

Як заявляв раніше глава Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков, 85% українського експорту металобрухту в квітні пішло в невизнане Придністров'я.

За його словами, така ситуація справ б'є по українській металургії, ставлячи її в невигідні умови. «Велика частина - 85 відсотків - у квітні металобрухту пішла на Придністровський завод. Придністров'я - це, ну, фактично це анклав, військовий російський анклав. Тим більше це неприємно, тому що росіяни фактично дотують і спонсорують всі енергоносії на цьому заводі. Тому поставляючи лом туди, ми наші підприємства ставимо в явно невигідні умови», - сказав він.

Таким чином, після ухвалення закону №8226 український лом експортуватиметься в Придністров'я з підвищеним митом 42 EUR/тонну, тоді як поставки в Євросоюз обкладатимуться спецмитом у 7,5 EUR/тонну. Тим самим Україна підтримуватиме високі відносини з ЄС.