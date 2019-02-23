Податківці «легалізували» майже 100 тисяч працівників гірськолижних курортів



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Найбільша кількість легалізованих працівників спостерігається в готельному бізнесі

У ДФС за три зимові місяці проводили перевірки в готелях і туристичних підприємствах, розташованих на гірськолижних курортах України і домоглися працевлаштування 93 тисяч осіб.

Про це повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов.

«У грудні почали акцію «Зимовий курорт». Її мета – максимально залучити до процесу легального працевлаштування суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового проживання, готелі, заклади харчування та оренди спортивного спорядження для зимового відпочинку... Майже за три місяці зимового курортного сезону маємо офіційно працевлаштованих 93 тис співробітників», – заявив він.

Тільки за підсумками лютого кількість офіційно працевлаштованих співробітників перевищила 23 тис осіб, що на 13% більше в порівнянні з січнем, уточнив Власов.

«Найбільша кількість легалізованих працівників спостерігається в готельному бізнесі та подібних закладах тимчасового розміщення. У цій сфері тепер офіційно працює понад 1,5 тис співробітників, а за неповний лютий – 257», – підкреслив в.о. глави ДФС.

У той же час Державна служба з питань праці назвала діяльність готелів та ресторанів за підсумками перевірок у 2018 році однією з чотирьох сфер з найвищим ризиком використання незадекларованої праці.

Крім того, суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з розмiщенням на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання, працевлаштовано 304 особи, у т.ч. у лютому легалізована праця 31 людини.

У той же час органами ДФС з метою виявлення роботодавців, які використовують працю найманих осіб без оформлення трудових відносин, вживаються заходи податкового контролю, у т.ч. перевірки проходять спільно з органами Держпраці.

За їх результатами під час зимового курортного сезону 2018 – 2019 у грудні – лютому легалізовано працю 283 осіб, зокрема, у лютому – 78 найманих працівників.