Понад 1000 жителів Житомирщини придбали газ на зиму за літньою ціною новини компаній



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Перші два тижні акції показали, що дуже багатьох споживачів ця акція зацікавила

За перші два тижні акції «Твоя енергонезалежність» 1001 клієнт ТОВ «Житомиргаз збут» вже закупили понад мільйон куб. м газу на опалювальний сезон по літній ціні. При цьому 156 клієнтів оформили купівлю газу у Центрі обслуговування клієнтів, ще більше споживачів зробили це через Особистий кабінет на сайті 104.ua.

Акція «Твоя енергонезалежність» стартувала 23 серпня і триватиме лише місяць – до 25 вересня. За першу декаду акції виявили зацікавленість і отримали консультації в Центрах обслуговування клієнтів Житомирської області 4360 споживачів газу.

Споживачі Житомирщини вперше отримали можливість придбати газ «наперед», створивши «резерв» газу на опалювальний період за ціною 5 995,53 грн за 1000 куб.м.

Перші два тижні акції показали, що дуже багатьох споживачів ця акція зацікавила. Але однією з умов була відсутність боргів. З метою розширення можливостей споживачів приєднатися до акції з 9 вересня таку умову було скасовано.

«Відтепер скористатися акцією «Твоя енергонезалежність» можуть навіть ті споживачі, які мають борги за попередні періоди. Але закуплений обсяг газу в рамках акції буде використовуватися ними лише в опалювальний період з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. Участь в акції не звільняє таких споживачів від необхідності погашення накопичених боргів за попередні періоди», - розповідає директор ТОВ «Житомиргаз збут» В’ячеслав Тарасов.

Нагадаємо, що в акційній ціні - 5 995,53 грн за 1000 куб.м не враховані послуги за доставку газу, які встановлюються в залежності від регіону. Вартість послуг із доставки газу, а також залишок передплаченого газу по акції «Твоя енергонезалежність» будуть зазначені в щомісячному рахунку за використане паливо.

Приєднатися до акції і оплатити покупку можна двома способами: онлайн через Особистий кабінет на сайті 104.ua або в Центрі обслуговування клієнтів. Для оформлення купівлі в ЦОК потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний номер, актуальні показання лічильника газу, а також 100% сплатити за замовлений обсяг газу.

В Особистому кабінеті споживачу необхідно ввести показання свого лічильника, вказати обсяг газу, який він хоче придбати, та оплатити сформований програмою рахунок.

Максимальний обсяг закупівлі газу обмежений – 25 тис. куб.м. на одне домогосподарство. Гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього є НАК «Нафтогаз України».