Порошенко розповів, коли Україна може стати енергетично незалежною державою



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Президент Петро Порошенко Фото: president.gov.ua

Президент наголосив, що нині енергетика працює в ринкових умовах

Президент України Петро Порошенко заявив, що за два-три роки Україна може стати енергетично незалежною державою.

«Якщо ми в попередні п’ять років купували або по договору зобов'язанні були 52 млрд куб.м, при чому за принципом «бери або плати», то на сьогоднішній день, в 2017 році ми споживали 14 млрд куб м, в 2018 році - 10 млрд куб м», - цитує Порошенка прес-служба глави держави.

«І запам'ятайте через два-три роки, якщо буде продовжувати реалізовуватися програма енергетичної диверсифікації і незалежності, Україна стане енергетично незалежною державою. Зараз ми дуже далеко просунулись в цьому, ми працюємо на відновлювальних джерелах енергії. Ми збільшили частку атомної енергетики, ми збільшили частку гідроакумулюючих станцій. І я твердо переконаний, що ця мета енергетичної незалежності буде реалізована в найближчі декілька років», - додав він.

На уточнююче питання щодо купівлі Україною в Європі російського газу і відсутності за останні роки збільшення власного видобутку газу, глава держави зазначив: «Ми на 30 млрд куб м скоротили закупівлю імпортного газу».

«…Якщо Україна збільшить можливість диверсифікації джерел енергопостачання, ми точно не будемо потребувати ані російського, ані європейського імпортного газу. І наш власний видобуток дозволить нам покривати і потреби населення, і потреби промисловості. І у нас більше не буде стояти на порядку денному питання газової залежності України, в тому числі і від РФ», - зазначив Порошенко.