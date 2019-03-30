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    Економіка та фінанси

    Порошенко розповів, коли Україна може стати енергетично незалежною державою

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    <p>Президент Петро Порошенко</p> - Порошенко розповів, коли Україна може стати енергетично незалежною державою

    Президент Петро Порошенко

    Фото: president.gov.ua

    Президент наголосив, що нині енергетика працює в ринкових умовах

    Президент України Петро Порошенко заявив, що за два-три роки Україна може стати енергетично незалежною державою.

    «Якщо ми в попередні п’ять років купували або по договору зобов'язанні були 52 млрд куб.м,  при чому за принципом «бери або плати», то на сьогоднішній день, в 2017 році ми споживали 14 млрд куб м, в 2018 році - 10 млрд куб м», - цитує Порошенка прес-служба глави держави.

    «І запам'ятайте через два-три роки, якщо буде продовжувати реалізовуватися програма енергетичної диверсифікації і незалежності, Україна стане енергетично незалежною державою. Зараз ми дуже далеко просунулись в цьому, ми працюємо на відновлювальних джерелах енергії. Ми збільшили частку атомної енергетики, ми збільшили частку гідроакумулюючих станцій. І я твердо переконаний, що ця мета енергетичної незалежності буде реалізована в найближчі декілька років», - додав він.

    На уточнююче питання щодо купівлі Україною в Європі російського газу і відсутності за останні роки збільшення власного видобутку газу, глава держави зазначив: «Ми на 30 млрд куб м скоротили закупівлю імпортного газу».

    «…Якщо Україна збільшить можливість диверсифікації джерел енергопостачання, ми точно не будемо потребувати ані російського, ані європейського імпортного газу. І наш власний видобуток дозволить нам покривати і потреби населення, і потреби промисловості. І у нас більше не буде стояти на порядку денному питання газової залежності України, в тому числі і від РФ», - зазначив Порошенко.

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