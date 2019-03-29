«Газ - наш». За кілька днів до виборів Коболєв з Коломойським вигадали «мирову угоду» скандал

«Нафтогаз» намагається оформити мільярдну оборудку, вигідну олігарху

28 березня акціонери «Укрнафти» погодили продаж НАК «Нафтогаз України» 4 млрд куб. м газу. Половина цього обсягу (2 млрд куб. м) – спірний газ, видобутий ще 2006 року, друга половина – паливо, яке «Укрнафта» видобуде в майбутньому. Водночас ціна всього товару має бути ринкова.

За рішення проголосували представники «Нафтогазу» (компанія володіє контрольним пакетом «Укрнафти» – 50% плюс одна акція), а також представники групи «Приват» Ігоря Коломойського (вона контролює 42% акцій «Укрнафти», решта 8% – належить офшорним компаніям).

Суть оборудки можна пояснити так: «Укрнафта», яку вже багато років контролюють люди Коломойського, не платила податки. Коболєв пропонує вирішити проблему «геніально просто»: «Нафтогаз» сплачує «Укрнафті» за спірний (і не лише!) газ за ринковими цінами. Водночас сплата має здійснюватися коштами, які «Нафтогаз» вимагає від уряду перерахувати йому як компенсацію за газ, поставлений населенню в 2016-2018 роках за ціною, нижчою за ринкову. Тобто: НАК отримує з бюджету мільярди, перераховує їх «Укрнафті», а та просто повертає їх до бюджету і гасить накопичений за останні роки податковий борг.

У підсумку маємо результат, коли і вівці, тобто гроші, цілі, і вовки ситі: одні й ті ж самі гроші вийшли і зайшли до держбюджету, але після усіх цих маніпуляцій «Укрнафта» чарівним чином перестає бути злісним боржником.

Коли ж компанія очиститься від зобов’язань, відкривається шлях до ще одного задуму Коболєва і Коломойського. Як відомо, держава та олігарх мають намір розійтись у спільному бізнесі «Укрнафти». Розділення має пройти так: Коломойський забере собі нафтовий бізнес компанії, а «Нафтогазу» відійде «газова» частина «Укрнафти», яка за останні роки суттєво скоротилась.

«Укрнафта» володіє 1 936 нафтовими і 168 газовими свердловинами, трьома газопереробними заводами, 43 буровими установками і мережею з 537 АЗС (до анексії Криму та війни на Сході України було 563 АЗС). Роздрібна мережа була придбана в афілійованих із групою «Приват» компаній у 2003-2006 рр. за $547 млн за тодішнім курсом.

Ініціатором угоди, яка допомагає очиститись «Укрнафті» від боргів, виступив сам глава «Нафтогазу України» Андрій Коболєв. У розпорядженні «Главкома» є його звернення до членів наглядової ради компанії. У ньому топ-менеджер вимагає погодження описаної вище схеми. По суті, Коболєв, який нещодавно з боєм домігся продовження свого трудового контракту ще на рік, першим ділом взявся вирішувати проблеми Коломойського. І відбувається це напередодні президентських виборів, в яких у олігарха своя, дуже відверта гра.

Важливий момент, який, по суті, і спричинив скандал. Глава уряду Володимир Гройсман, до якого дійшла інформація про плани Коболєва, намагався заблокувати таку «мирову угоду» з Коломойським. Згадане вище голосування акціонерів відбулося всупереч розпорядженню уряду №176-р від 27 березня. Ним «Нафтогаз» зобов’язали до затвердження фінансового плану компанії погоджувати з урядом усі рішення щодо придбання-відчуження активів господарських товариств, акціонером яких є НАК «Нафтогаз України». Але Коболєв демонстративно проігнорував це розпорядження.

Коли ж уряд, як акціонер «Нафтогазу», звернувся до наглядової ради з пропозицією скасувати рішення, отримав відмову. Із шести членів наглядової ради «Нафтогазу» за реалізацію спірного газу проголосувало троє незалежних членів, а два представники держави були проти. Але завдяки тому, що державний представник Володимир Кудрицький утримався, рішення таки ухвалили. Відомо також, що заступник голови наглядової ради Володимир Демчишин виступав категорично проти, попереджаючи, що запроваджується відверто корупційна схема.

Показово, що у пропозиціях наглядовій раді Коболєв не пояснює причини накопичення податкового боргу ПАТ «Укрнафта» протягом останніх років. Для розуміння: згідно з річним звітом «Укрнафти» за 2013 рік, заборгованість за розрахунками з бюджетом становила лише 501 млн грн, а на початок 2019 року – 10,5 млрд грн. Тобто протягом 2014-2018 років податковий борг підприємства зріс у 21 раз!

Важливо і те, що цей податковий борг сформувався через реалізацію нафти, а не природного газу, який, до речі, починаючи з 2015 року, «Укрнафта» реалізує самостійно – для промислових споживачів.

Таким чином, через повернення «Укрнафті» газу, який давно був використаний для населення, планується перекрити наслідки виведення коштів із «Укрнафти» у 2014-2018 роках від продажу нафти. Розуміючи роль Коломойського у нинішній виборчій компанії, його зв'язок з найрейтинговішим кандидатом у президенти Зеленським, окремі експерти вже розцінили дії Коболєва як спробу зберегти свою посаду в майбутньому, у разі зміни влади.

Схема Коболєва. Як це виглядає

У зверненні до наглядової ради НАК, яке є у розпорядженні «Главкома», Коболєв посилається на необхідність погашення податкової заборгованості «Укрнафти» (на 31 грудня 2018 року прострочений податковий борг – 10,5 млрд грн) та необхідність виконання рішення Вищого господарського суду щодо повернення для «Укрнафти» 2,062 млрд куб. газу. У зв’язку з цим голова «Нафтогазу» запропонував таку схему і отримав її схвалення:

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«Нафтогаз» позичає «Укртрансгазу» з підземних сховищ 2,062 млрд куб. м газу на суму 18,1 млрд грн – задля того, щоб «Укртрансгаз» – на виконання рішення суду – повернув цей обсяг «Укрнафті».

Потім «Нафтогаз» викуповує в «Укрнафти» ці повернуті 2,062 млрд куб. м, а «Укрнафта» отримує право реалізувати цей газ для промислових споживачів – виробників азотних мінеральних добрив.

Крім того, «Нафтогаз» запропонував наглядовій раді погодити ще й такі операції:

«Нафтогаз» викуповує в «Укрнафти» 1,25 млрд куб. м газу, не пояснюючи умови та необхідність такої покупки; «Нафтогаз» викуповує в «Укрнафти» 0,75 млрд куб. м газу, також не надаючи ніяких пояснень.

На переконання експертів, внаслідок таких дій «Укртрансгаз» зазнає прямих збитків на суму 18,1 млрд грн, оскільки в нього будуть відсутні ресурси для повернення «Нафтогазу» позиченого газу. А відтак, через ці операції значно впаде чистий прибуток і, відповідно, скоротяться виплати дивідендів до бюджету.

У разі повернення «Укрнафті» 2,062 млрд куб. м газу, наступним вимушеним кроком буде ухвалення наглядовою радою рішення щодо повернення «Укрнафті» решти 8 млрд куб. м газу (загалом «Укрнафта» оскаржує в судах близько 10 млрд куб. м газу, переданих на зберігання «Укртрансгазу»), а це прямий шлях до банкрутства НАКу. Невідомі також наслідки й від погодження операцій на закупівлю в «Укрнафти» інших обсягів газу – 1,25 та 0,75 млрд куб.м.

Оскільки керівництво «Нафтогазу» не розкриває деталей зазначених вище операцій, то в підсумку може виявитись, що члени наглядової ради були використані керівництвом компанії, а дії, схвалені ними, приведуть до збитків компанії, покрити які не вдасться, адже згідно з умовами контракту з Андрієм Коболєвим, він зобов’язаний подати фінплан на цей рік на умовах держбюджету 2019 року – тобто без будь-якої додаткової компенсації з держбюджету для «Нафтогазу» на покриття цих збитків.

Наталка Прудка, для «Главкома»