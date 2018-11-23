Порошенко задекларував 60 мільйонів гривень дивідендів



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Петро Порошенко задекларував 60 мільйонів гривень дивідендів

В Адміністрації президента заявили, що зі вказаних 60 мільйонів гривень Порошенко сплатив усі податки

Президент України Петро Порошенко задекларував 60 мільйонів гривень, які протягом останніх днів надійшли на його рахунки як фізичної особи від фонду «Прайм Ессетс Кепітал», який управляє активами президента.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

«Збільшення задекларованих сум не пов’язане зі зростанням матеріальних статків. Річ у тім, що дивіденди не виплачувалися протягом трьох років, коли кошти спрямовувалися на благодійність, на підтримку української армії, тощо», – заявили у прес-службі президента.

Там запевнили, що задекларовані дивіденди, які надходять тепер за період 2015-2018 років, Порошенко спрямує на «розбудову державності, ідей євроатлантичної інтеграції, підтримку створення єдиної помісної православної церкви, розвитку української мови».

«На політрекламу Порошенко витрачає власні кошти», – сказали в АП.

Також в Адміністрації президента заявили, що зі вказаних 60 мільйонів гривень Порошенко сплатив усі податки.

«Задекларована сьогодні сума не пов’язана із доходами від продажу «Кузні на Рибальському», оскільки вони ще не надходили на рахунок Петра Порошенка як фізичної особи. Кошти від покупця перераховуватимуться юридичним особам продавців поступово протягом кількох років. Після перерахування перших траншів як дивідендів на рахунок фізичної особи вони будуть задекларовані», – додали у прес-службі.

Згідно з даними з електронної декларації 2017 року, Петро Порошенко є кінцевим бенефіціаром закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессет Кепітал».

У вересні речник голови держави Святослав Цеголко повідомив, що президент Порошенко продає свій суднобудівний завод «Кузня на Рибальському».

Джерело: Українська правда