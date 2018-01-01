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    Представник ЄБРР виступила за стимулююче тарифоутворення в Україні

    Експерт позитивно оцінила введення RAB-регулювання
    Введення RAB-регулювання здатне підвищити привабливість держпакетів акцій обленерго, запланованих до приватизації у 2018 році. Таку думку висловила заступник директора представництва Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Марина Петров. «RAB-регулювання однозначно є прогресивною методикою встановлення тарифу і, більш того, в
    • Сьогодні, 18:20
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    Марина Петров
    Марина Петров

    Експерт позитивно оцінила введення RAB-регулювання

    Введення RAB-регулювання здатне підвищити привабливість держпакетів акцій обленерго, запланованих до приватизації у 2018 році. Таку думку висловила заступник директора представництва Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Марина Петров.

    «RAB-регулювання однозначно є прогресивною методикою встановлення тарифу і, більш того, в рамках приватизації активів в енергетичному секторі ми завжди підтримували ідею, що RAB-регулювання зробить ці активи більш привабливими», - зазначила представник ЄБРР.

    Разом з тим Марина Петров зазначила, що це обов'язкова, але не єдина умова для проведення успішної приватизації енергоактивів. Серед інших умов - правильна організація конкурсу і відкритий діалог з інвесторами.

    На питання про оцінку методики RAB-регулювання, запропонованої НКРЕКУ, Марина Петров помітила, що в світі існують різні підходи як до ставок норми прибутковості, так і до оцінки активів енергокомпаній.

    «Стратегічно переходна RAB-регулювання однозначно потрібен, але через те, що не було приділено достатньо уваги популяризації цього підходу до встановлення тарифів на стадії його підготовки, виникає недовіра і дискусії вже після схвалення нової методології» - сказала Петров.

    Представник ЄБРР висловила занепокоєння тим фактом, що ряд компаній можуть бути не готові до швидкого переходу на стимулююче регулювання через відсутність розроблених інвестиційних проектів і неготовність освоювати великі обсяги коштів, які будуть надходити від тарифу.

    «Не є секретом, що протягом довгих років в енергетичний сектор вкладалося недостатньо коштів і у багатьох на сьогоднішній день відсутні якісно підготовлені інвестиційні програми», - пояснила Петров.

    Як повідомлялося, енергопостачальні компанії «Чернігівобленерго», «Львівобленерго», «Прикарпаттяобленерго», «Сумиобленерго», «Вінницяобленерго» планують перейти на стимулююче регулювання (RAB-регулювання) з 1 квітня 2018 року.

    НЕК «Укренерго» планує перейти на стимулююче тарифоутворення з 2019 року.

    Нормативна база, необхідна для перекладу енергопостачальних (обленерго) і водопостачальних (водоканали) компаній на стимулююче регулювання (RAB-регулювання) вступила в силу з 11-12 січня 2018 року.

    ЄБРР тарифи
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