Президент Roshen підтвердив торгівлю з Придністров'ям

В'ячеслав Москалевський вважає такий бізнес законним і прозорим

Корпорація Roshen торгує з придністровської компанією «Шериф» на території Придністров'я. Про це заявив президент Roshen В'ячеслав Москалевський в інтерв'ю «Радіо Свобода». «Ну так, торгуємо, звичайно. І не тільки ми. Справа в тому, що ми торгуємо з ними як з резидентами Молдови, розумієте?» - сказав



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Президент Roshen В'ячеслав Москалевський

В'ячеслав Москалевський вважає такий бізнес законним і прозорим

Корпорація Roshen торгує з придністровської компанією «Шериф» на території Придністров'я. Про це заявив президент Roshen В'ячеслав Москалевський в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Ну так, торгуємо, звичайно. І не тільки ми. Справа в тому, що ми торгуємо з ними як з резидентами Молдови, розумієте?» - сказав Москалевський.

Відповідаючи на питання, що Придністров'я - це сепаратистський регіон, Москалевський заявив: «Взагалі-то, ну про те, що він сепаратистський, мені ж не відомо. Це ж уже 10 або 20 років відбувається».

«Насправді ми відправляємо цей товар в Молдову, а значить, в Тирасполь. Те, що в Молдові зараз обмірковують, як існує в Молдові Придністров'ї, це для мене питання, розумієте? Я ж не один такий. Це ж зараз тільки молдавани задумалися , а так ця практика існує вже років 20», - сказав він.

Президент Roshen вважає такий бізнес законним і прозорим. «Звичайно, прозорий. Я ж оформляю на митниці, у мене все митні декларації. І у мене їдуть автомобілі, я отримую гроші» - сказав він.

«Я ж не готівкою торгую. У фірми «Шериф» є рахунки в банку. Вона платить гроші, купує товар. Ну а як же», - сказав Москалевський.

«Розумієте, ця ситуація така, що на кордоні Молдови і України в районі Придністров'я - там не стоять молдавські прикордонники. Але чому вони не стоять - це окреме питання, розумієте? Я можу сказати, що я досить довго їздив до Кишинева, і коли ви їдете в Кишинів з України, ви їдете по трасі Полтава-Кишинів, проїжджаючи через Придністров'я. Тобто для того, щоб потрапити в Молдову, потрібно проїхати через Придністров'я», - додав він.

«Тому це дуже не просте питання. І напевно це питання до Міністерства закордонних справ Молдови і Міністерства закордонних справ України. Як ви розумієте, я ж там не один такий. Там і Coca-Cola, і все. І це не один рік, розумієте ? Якщо зараз Молдову це зацікавило, то вона повинна подумати, яким чином взагалі вона збирається працювати з цим Придністров'ям?» - додав Москалевський.

Раніше Москалевський, згадуючи про закриття російського філіалу команії Roshen у Липецьку, звернув увагу на те, що ще одна українська кондитерська компанія, окрім «Рошену», веде свій бізнес у Росії.